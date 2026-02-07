Filmkritik: Stray Kids: The DominATE Experience in 4DX

STRAY KIDS: THE DOMINATE EXPERIENCE (zur offiziellen Website) ist kein gewöhnlicher Konzertfilm, es ist ein immersives Erlebnis, das euch nahezu vergessen lässt, dass ihr in einem Kinosaal sitzt. In 4DX fühlt man sich nicht wie ein stiller Beobachter, sondern wie ein Teil der Show. Das ist auch so beabsichtigt, denn diese Experience soll euch das Feeling eines Konzerts vermitteln.

Stray Kids sind eine achtköpfige K-Pop Gruppe unter JYP Entertainment, die 2018 debütierte und sich international als eines der prägendsten Acts ihrer Generation etabliert haben. Zu ihnen gehören Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin und I.N. Besonders hervorzuheben ist ihre kreative Eigenständigkeit. Die Gruppe produziert und schreibt den Großteil ihrer Musik selbst unter der Produktionseinheit 3RACHA (Bang Chan, Changbin, Han). STAY ist der offizielle Name der Fangemeinde. Der Begriff steht symbolisch dafür, dass die Fans die Gruppe auf ihrem Weg begleiten und einfach „bleiben“.

Über STRAY KIDS: THE DOMINATE EXPERIENCE

Directors: Paul Dugdale und Farah Khalid

Filmlänge: 146 Minuten (2 Stunden und 26 Minuten)

Altersfreigabe: ab 8 Jahren

Technologien: IMAX, OMU, ScreenX, 4DX, 2D

Studio: Universal Pictures

Korea, 2025

Ein Flug über das SoFi-Stadium in Kalifornien bringt euch hinunter zur Bühne mitten ins Geschehen. Trommelschläge und eine beindruckende Choreografie der Backgroundtänzer kündigen die Ankunft von Stray Kids an. Bereits bei den ersten Takten von Mountains wird man förmlich von der eindrucksvollen Choreografie mitgerissen. Jeder Song wird von synchronen Sitzbewegungen und gezielten Druckimpulsen im Rückenbereich, bei besonders kraftvollen Tanzmoves, begleitet.

Spätestens bei Walking on Water wird klar, was dieses Format alles leisten kann: Wasser sprüht gezielt auf die Kinobesucher, ebenso in jenen Momenten, in denen die Mitglieder das Publikum mit Wasserflaschen bespritzen. Hitzeeffekte verstärken die Pyroeinlagen und ein leichter Luftdruck unterstreicht das Abfeuern der Konfettikanonen. Die Songs und Choreografien sind dadurch nicht nur sichtbar, sondern körperlich spürbar, eben das sorgt für dies schwer zu beschreibende Gefühl von Präsenz inklusive eines spürbaren Adrenalinschubs, als würde man selbst im Stadion stehen.

Doch STRAY KIDS: THE DOMINATE EXPERIENCE überzeugt nicht nur durch Technik und Spektakel. Songs wie Cinema und Cover Me rühren mit einer Kombination aus Musik, Nähe und Atmosphäre zu Tränen. Ebenso die ungeschönten und ehrlichen Aussagen der Mitglieder, die dem Film eine überraschende Tiefe verleihen. Diese Momente zwischen den Songs fühlen sich intim und ehrlich an und schaffen eine starke Verbindung zwischen Stray Kids und ihrem Publikum.