Stranger Things: Staffel 5 wird bereits im August entstehen

Die Schöpfer von Stranger Things, Ross und Matt Duffer, haben enthüllt, wann das Schreiben der Staffel 5 beginnen wird.

Stranger Things Staffel 5: Sie kommt!

“Wir werden im Juli ein wenig Urlaub machen”, sagte Ross in einem Interview Collider “Und dann kommen wir zurück. Ich weiß, dass uns das Autorenzimmer in der ersten Augustwoche sehen wird.” Es ist zwar ermutigend zu hören, dass die Stranger Things Staffel 5 schon bald Gestalt annehmen wird. Dennoch ist es erwähnenswert, dass die Produktion von Staffel 4 mehrere (COVID-unterbrochene) Jahre gedauert hat, um zu erscheinen. Von der Vorproduktion über Trailer im Jahr 2020 bis hin zum fertigen Produkt dauerte die Staffel etwa drei Jahre, bis wir sie sehen konnten. Jetzt heißt es Daumen halten, dass wir nicht bis 2024 (oder darüber hinaus) warten müssen, um zu sehen, wie sich die Dinge in Hawkins entwickeln.

Es wurde bereits bestätigt, dass die fünfte Staffel die letzte der Show sein wird, obwohl die Duffers auf die Möglichkeit von Spin-offs anspielten und in einer Erklärung sagten: “Es gibt noch viele weitere spannende Geschichten in der Welt von Stranger Things zu erzählen: neue Geheimnisse, neue Abenteuer, neue unerwartete Helden“. Weiters meinte das Duo: “Wir haben einen Entwurf für Staffel 5, wir haben ihn Netflix vorgestellt und sie haben wirklich gut darauf reagiert. Ich meine, es war schwer. Es ist das Ende der Geschichte. Ich sah Führungskräfte weinen, die ich noch nie weinen sah, und es war wild.” Typisch, etwas so anzuteasern – zumindest haben wir also etwas Zeit, uns vorzubereiten…