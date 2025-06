Stranger than Heaven Trailer beim Summer Game Fest 2025 enthüllt

SEGA of America hat mit Stranger than Heaven den offiziellen Titel für das mit Spannung erwartete neue Projekt von Ryu Ga Gotoku Studio (ursprünglich bekannt als Project Century) enthüllt. Während des Live-Showcase vom Summer Game Fest 2025 wurde zudem ein brandneuer Teaser-Trailer veröffentlicht, der einen weiteren Einblick in die Welt des Spiels gewährt.