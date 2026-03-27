Stranger Than Heaven: Sega und Microsoft laden zum exklusiven Xbox-Showcase

Markiert euch den Kalender: Sega und Microsoft machen gemeinsame Sache und präsentieren euch am 7. Mai 2026 um 01:00 Uhr MESZ einen tiefen Einblick in das neueste Projekt der Ryu Ga Gotoku Studios. Unter dem Titel „Xbox Presents: Ein exklusiver Einblick in Stranger Than Heaven“ erfahrt ihr alles über das ambitionierte Action-Epos, das euch quer durch die japanische Geschichte schickt.

Fünf Epochen und brachiale Action

Der im Rahmen der Xbox Partner Preview veröffentlichte Trailer lässt bereits erahnen, worauf ihr euch einstellen könnt. Die Geschichte von Stranger Than Heaven erstreckt sich über fünf verschiedene Städte und fünf markante Epochen Japans. Ihr dürft euch auf eine Mischung aus intensiven Kämpfen und einer gewaltigen Erzählstruktur freuen, die für die Entwickler:innen der Yakuza-Reihe so typisch ist. Gameplay-Szenen zeigen bereits jetzt, dass die Spielwelt sowohl atmosphärisch als auch in Sachen Action neue Maßstäbe für Fan-Communitys setzen möchte.