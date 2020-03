STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town (Switch) kommt im Juli 2020

STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town wird am 10. Juli 2020 für Switch erscheinen. Das Remake des Game Boy Advance-Klassikers soll euch nicht nur das Farmen, sondern auch das soziale Leben näherbringen. Lest hier mehr!

Schon auf der offiziellen Website zum Titel wird klar: Dies ist ein komplettes Remake der 2003 veröffentlichten Farming-Simulation FRIENDS OF MINERAL TOWN für den Game Boy Advance. Das Spiel führt euch zurück in die charmante Welt von Mineralstadt und stellt euch gleichzeitig einer neuen Generation von Farmern vor. In dieser friedlichen Szenerie obliegt es euch, allerlei Pflanzen zu kultivieren, für eure Tiere zu sorgen und Beziehungen mit den Dorfbewohnern aufzubauen. Trailer gefällig?