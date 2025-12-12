Stille Auszeit am Arlberg: Advent-Arrangement im Berghaus Schröcken

Das Berghaus Schröcken lädt euch zu einer besinnlichen Auszeit vom Alltag ein, hoch oben am Arlberg, inmitten glitzernden Schnees und klarer Bergluft. Der Advent verwandelt das Berghaus in ein Winterwunderland, in dem der Duft von Punsch und frischem Gebäck in der Luft liegt.

Entspannung und alpine Romantik

Nach einer Schneewanderung durch das Bergdorf könnt ihr im warmen, 32°C heißen Outdoor-Infinitypool entspannen, den Sternenhimmel über euch genießen und sanfter Musik lauschen. Hier könnt ihr einfach ankommen, durchatmen und loslassen. Wer mag, darf die vorweihnachtliche Ruhe mit Skivergnügen auf den legendären Arlberg-Pisten verbinden und kehrt am Nachmittag ins behagliche Berghaus zurück: Wellness, Geborgenheit und ehrliche Wirtshausküche warten dort.

Das Advent-Arrangement vereint Winterromantik, wohltuende Wellness und ehrliche Kulinarik zu einer entspannten Auszeit vor dem großen Fest. Das Angebot wird ergänzt durch ein liebevoll gestaltetes Adventprogramm voller stimmungsvoller Momente. Das Arrangement ist ab 119 Euro pro Person und Nacht buchbar und ideal für alle, die dem Trubel kurzfristig entkommen und den Dezember ruhig ausklingen lassen möchten.

Weihnachten wie im Bilderbuch

Vom 23. bis 27. Dezember 2025 wird das Berghaus Schröcken zum Rückzugsort voller leiser Glücksmomente. Ihr könnt ein Weihnachtsfest erleben, das schlicht, warm und wohltuend entschleunigt – genau so, wie man es sich in den Bergen wünscht.

Das Berghaus Schröcken liegt mitten im Skigebiet Ski Arlberg, dem größten Skigebiet Österreichs. Es verbindet den Komfort eines Hotels mit der Geborgenheit einer Berghütte. Geführt von einer Gastgeberfamilie mit viel Herz, steht das Haus für Herzlichkeit, Authentizität und alpine Behaglichkeit. Individuell gestaltete Wohnwelten aus heimischem Holz, eine regionale, bodenständige Küche sowie ein Wellnessbereich mit Blick auf die verschneiten Gipfel machen das Berghaus zum idealen Rückzugsort für Paare, Freundeskreise und Familien.