Step by Step FIT: Perfekter Start ins Schulabenteuer

Der erste Schultag ist ein emotionaler Meilenstein – für Kinder ebenso wie für ihre Eltern. Mit der Einschulung beginnt ein neuer Lebensabschnitt voller Entdeckungen, neuer Freundschaften und spannender Erfahrungen. Eine wichtige Rolle spielt dabei der richtige Schulranzen: Er begleitet die Kinder ab jetzt täglich zur Schule und sollte daher perfekt passen! Kinder sind so individuell wie ihre Bedürfnisse: während manche Schulanfänger:innen bereits größer und kräftiger sind, sind andere besonders zierlich gebaut. Genau hier setzt der Schulranzenhersteller Step by Step mit seiner Modell-Neuheit FIT an.

Schlank, leicht und ergonomisch

Der FIT wurde speziell für schmal gebaute, zierliche Kinder entwickelt. Sein schlankes Design sorgt dafür, dass der Schulranzen nah am Rücken anliegt und auch bei kleinen Schultern sicher sitzt. Mit einem Gewicht von rund 990 Gramm gehört der FIT zu den besonders leichten Schulranzen seiner Klasse.

Gleichzeitig bietet er mit etwa 19 Litern Volumen ausreichend Platz für alles, was Grundschulkinder im Alltag benötigen. Das große Hauptfach mit integriertem Bücherfach sorgt dafür, dass schwere Bücher nah am Rücken getragen werden können – für eine ergonomische Gewichtsverteilung und hohen Tragekomfort.

Mitwachsendes Tragesystem für optimalen Sitz

Kinder wachsen schnell. Der Step by Step FIT wächst einfach mit! Möglich macht das das EASY GROW System, mit dem sich die Rückenlänge stufenlos an die Körpergröße anpassen lässt.

Ergonomisch geformte Schultergurte, ein verstellbarer Brustgurt sowie ein gepolsterter Hüftgurt sorgen zusätzlich dafür, dass das Gewicht gleichmäßig auf Schultern und Hüfte verteilt wird. Das unterstützt eine gesunde Körperhaltung und erhöht den Tragekomfort im Schulalltag.

Durchdachte Organisation für den Schulalltag

Neben Ergonomie überzeugt der FIT auch mit einer cleveren Innenaufteilung. Ein separates Bücherfach, eine geräumige Vordertasche für die Brotdose sowie Seitentaschen für Trinkflaschen sorgen für Übersicht und Ordnung. So finden Hefte, Mäppchen und Pausenbrot ihren festen Platz – und Kinder lernen früh, ihre Schulsachen selbstständig zu organisieren.

Individuelle Designs und wechselbare MAGIC MAGS

Auch optisch lässt der FIT Kinderherzen höherschlagen: Der Schulranzen ist in acht farbenfrohen Designs erhältlich – von magischen Einhörnern und verspielten Delfinen bis hin zu beeindruckenden Dinosaurier, starken Motoren oder coolen Tiermotiven. Im Set kommt der FIT mit passendem Mäppchen, Schlampermäppchen, Sportbeutel und natürlich MAGIC MAGS.

Die MAGIC MAGS sind austauschbare Magnet-Applikationen, die kinderleicht am Schulranzen angebracht werden können. Mit ihnen kann der Ranzen immer wieder neu und individuell gestaltet werden und macht so optisch noch länger Spaß.

Das Abenteuer Schule beginnt…

Mit dem FIT erweitert Step by Step sein Portfolio um einen Schulranzen, der speziell auf die Bedürfnisse zierlicher Schulstarter:innen zugeschnitten ist. Leicht, ergonomisch und funktional – und damit der ideale Begleiter für den Start ins Abenteuer Schule. Step by Step FIT ist ab sofort zum UVP von EUR 289,99 erhältlich.

