Stellaris: Necroids Species Pack Release-Termin enthüllt

Ihr wartet schon sehnsüchtig auf den Stellaris: Necroids Species Pack Release-Termin? Dieser wurde nun von Paradox Interactive gelüftet. Demnach werden euch die Nekroiden ab 29.10.2020 mit einer Gänsehaut zurücklassen, nachdem euch beim Betrachten neuer Porträts, Völker, Schiffssets und anderen furchterregenden optischen Anpassungen das Blut in den Adern gefroren ist. Dieses Species-Pack ist genau das Richtige für alle, die ihren Tod so richtig in der Galaxie ausleben wollen.

Unerschrockene SpielerInnen bereiten sich besser auf die Begegnung mit den Nekroiden vor, einer intelligenten Spezies, die glaubt, dass der Tod nicht das Ende, sondern eher den Anfang ihrer Reise darstellt. Es ist bekannt, dass Nekroiden ihre Lebenstage damit verbringen, aufgeregt zu lernen, um sich auf ihre schließliche „Transformation“ in der Elevation-Chamber vorzubereiten. Neue kosmetische Anpassungen werden Stellaris für langjährige SpielerInnen reinkarnieren und gleichzeitig mörderischen Imperien neues Leben einhauchen.