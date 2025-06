Stellar Blade (PC, PS5) kommt Berichten zufolge auf Nintendo Switch 2

Stellar Blade-Entwickler Shift Up entwickelt eine Nintendo Switch 2-Version nach seinem massiven Steam-Erfolg.

Stellar Blade auf Switch 2

Laut PlayForum (übersetzt aus dem Koreanischen) befindet sich das beliebte Actionspiel derzeit in der Entwicklung für Nintendos neue Konsole. Dies kommt, da der Entwickler Shift Up seinen Mitarbeitern Hunderte von Nintendo Switch 2-Systemen geschenkt hat. Entwickler Shift Up sagte PlayForum, dass „nichts bestätigt“ in Bezug auf die Entwicklung einer Switch 2-Version ist, sondern dass es „verschiedene Möglichkeiten intern überprüft“. Sony Interactive Entertainment hat Stellar Blade sowohl auf PC als auch auf PS5 veröffentlicht; es ist jedoch nicht bekannt, ob Sony auch eine Switch-Version veröffentlichen wird. Während Sony einige Titel auf der Nintendo-Plattform veröffentlicht hat, muss es seine Titel noch weitgehend auf das Handheld-System portieren.

Aufgrund der erhöhten Leistung des Nintendo Switch 2 wurden zahlreiche moderne Spiele von Drittanbietern für Nintendos Handheld angekündigt, und es werden viele weitere erwartet, was darauf hindeuten könnte, dass Sony plant, einige Titel auf die Maschine zu portieren. Third-Party-Hits wie Elden Ring und Final Fantasy 7 Remake Intergrade kommen auf Nintendos Plattform, mit Open-World-Spielen wie Cyberpunk 2077, die bereits auf Switch 2 verfügbar sind. Stellar Blade ist seit seinem Wechsel zu Steam erfolgreich. Das Spiel, das letzte Woche auf PC veröffentlicht wurde, ist schnell zum größten PC-Einzelspieler-Erfolg von PlayStation geworden. Anfang dieses Jahres bestätigte Shift Up eine Fortsetzung des PS5-Actionspiels, die „früher als erwartet“ kommen soll.