Stellar Blade 2 wird ein Multiplattform-Titel

ShiftUp bereitet Stellar Blade 2 laut aktuellen Stellenausschreibungen tatsächlich als Multiplattform-Titel vor. Da freut sich das Gamer-Herz!

Überragendes Stellar Blade 2

Es ist mittlerweile hinlänglich bekannt, dass Stellar Blade ein großer Hit war, sowohl auf der Konsole als auch auf dem PC – nicht nur dank Updates. Trotz seiner vorübergehenden PS5-Exklusivität hat das Spiel beim Start auf Steam so richtig gut eingeschlagen, und es scheint, dass die Entwickler zur Kenntnis genommen haben und einen „Multiplattform“-Start am ersten Tag anstreben. Denn das kann man aus einer aktuellen Stellenausschreibung von ShiftUp, dem Entwicklungsstudio hinter Stellar Blade, entnehmen. Die Auflistung, die erstmals am 21. November veröffentlicht wurde, beschreibt die Fortsetzung von Stellar Blade und die Verantwortlichkeiten, die verschiedene Rollen haben würden. Die Fortsetzung von Stellar Blade (noch ohne Namen) wird als „AAA-Grade-Multiplattform-Actionspiel“ beschrieben, d.h. „eine geplante Veröffentlichung auf verschiedenen Plattformen, einschließlich Konsolen und PC“. Die Auflistung unterstreicht weiter, dass das Spiel ein Jahr lang exklusiv für PS5 war.

Damit nicht genug, es wird sogar angegeben, dass das Game 200.000 gleichzeitige Spieler übertraf, sobald es endlich auf dem PC veröffentlicht wurde. Darüber hinaus sagt der Teil, der „verschiedene Plattformen einschließlich Konsolen“ im Plural umreißt, dass das Spiel sowohl auf Xbox als auch auf PS5 und PC veröffentlicht werden könnte. Vielleicht auch Nintendo Switch 2? Sony steuert seit einiger Zeit auf das Thema Multiplattform zu, und obwohl es seine größten Hits wahrscheinlich als Exklusivangebote für Konsolenverkaufszwecke behalten wird, ist es realistisch, dass Stellar Blade 2 auch auf anderen Plattformen auf den Markt kommt. Schließlich hat Microsoft stark auf einen einheitlichen Spielemarkt gedrängt, in dem Plattform-Exklusivität der Vergangenheit angehört, und hat zahlreiche eigene Spiele auf die PS5 gebracht. Stellar Blade 2 könnte Helldivers 2 folgen und sich auch auf Xbox-Konsolen sehr heimisch fühlen. Die Zeit wird es nur sagen, aber die obige Auflistung weckt Hoffnung.