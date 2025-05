Stellar Blade 2 (PS5) kommt 2026: Fortsetzung des Action-Games folgt!

Der Entwickler Shift Up hat bestätigt, dass er eine Fortsetzung des PS5-Actionspiels namens Stellar Blade 2 plant. Da kommt Freude auf!

Zu Stellar Blade 2

Dazu kommt ein geplantes Veröffentlichungsfenster, das früher ist, als viele vielleicht erwartet hätten. In den neuesten Finanzergebnissen des Unternehmens wurde eine Grafik aufgenommen, die seine Zukunftspläne zeigt. Zwischen 2024 und 2027 listet es die „Plattformerweiterung“ und „Fortsetzung“ von Stellar Blade auf. Die Plattformerweiterung bezieht sich auf die PC-Version des nächsten Monats, und so deutet das darauf hin, dass Stellar Blade 2 bereits im nächsten Jahr veröffentlicht werden könnte – eine beispiellose Wende für ein modernes AAA-Spiel. Shift Up arbeitet auch an einem anderen unangekündigten Spiel, das als Project Witches bezeichnet wird. Dies könnte das urbane Sci-Fi-Action-Rollenspiel sein, an dem das Unternehmen nebenbei arbeiten soll.

Der Titel wurde letztes Jahr für PlayStation 5 veröffentlicht. Shift Up hat behauptet, dass der Verkauf des Spiels weltweit 1 Million Einheiten überschritten hat. Die PC-Version des Spiels (wir berichteten bereits) wird am 11. Juni veröffentlicht und wird 25 neue Kostüme, einen neuen Bosskampf, Unterstützung für DLSS und FSR, hochauflösende Texturen, ultraweite Unterstützung und mehr enthalten. In der offiziellen Ankündigung der PC-Version letzte Woche bestätigte Shift Up, dass PS5-Fans einige dieser zusätzlichen Inhalte über ein kostenloses Update erhalten werden. „Nochmals vielen Dank an alle Fans für eure unerschütterliche Unterstützung und Liebe im letzten Jahr“, sagte Shift Up. „Wir danken auch allen, die auf die Veröffentlichung der PC-Version warten. Stellar Blade ist dank Ihrer Leidenschaft als treibende Kraft so weit gekommen. Wir freuen uns darauf, dass ab dem 11. Juni noch mehr Spieler an Eves Reise teilnehmen werden.“