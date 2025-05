SteelSeries bringt die Rival 3 Gen 2-Serie auf den Markt

SteelSeries hat heute die Rival 3 Gen 2 und Rival 3 Wireless Gen 2 Gaming-Mäuse vorgestellt – was sie zu bieten haben, erfahrt iher hier. Aufbauend auf dem Erbe der ursprünglichen Rival-Mäuse, die 2013 auf den Markt kamen, stellt die neue Generation der Mäuse eine Weiterentwicklung der beliebten Rival 3-Serie dar. Sie bietet erstklassige Geschwindigkeit, brandneue Leistung und Haltbarkeit zu einem erschwinglichen Preis in der Kategorie „erschwinglicher Luxus“.

Die preisgekrönten Mäuse der Rival-Serie sind die Standard-Gaming-Peripherie für Spieler:innen, die zum ersten Mal in die PC-Gaming-Arena einsteigen. Dies macht sie zu echten „Game-Changern“. Die auf Vielseitigkeit und Langlebigkeit ausgelegten Gen 2 und Wireless Gen 2 sind die Marathon-Performer in der Welt der Gaming-Mäuse und bieten ein wettkampferprobtes Design mit präzisionsgefertigten mechanischen Schaltern, mit denen 60 Millionen Klicks garantiert sind. Geschwindigkeit ist ein weiterer Schlüssel zum Erfolg. Eine ultra-optimierte Klick-Latenzzeit von 1,35 ms (kabelgebunden) bzw. 1,9 ms (kabellos) in Kombination mit den schnellen optischen TrueMove-Sensoren, die in Zusammenarbeit mit PixArt entwickelt wurden, sowie 100%ige PTFE-Füße für ultimative Gleitfähigkeit sorgen für eine nahezu sofortige Reaktionsfähigkeit für blitzschnelle Reaktionen und pixelgenaue Präzision.

RIVAL 3 GEN 2-SERIE

Die Gaming-Mäuse der Gen 2-Serie sind auf superschnelle Leistung ausgelegt und verfügen über eine ultra-optimierte Klick-Latenz von nur 1,35 ms. Dies gewährleistet eine nahezu sofortige Reaktionsfähigkeit für blitzschnelle Bewegungen und ermöglicht es Spieler:innen, die Konkurrenz zu übertreffen. Darüber hinaus sorgt ein optischer True Move Core-Sensor mit 8.500 DPI für Präzision und Genauigkeit bei jedem Gleiten.

Langlebigkeit und Ausdauer sind die Markenzeichen der Rival 3 Gen 2-Serie, die 60 Millionen Klicks garantiert. Mit einem Gewicht von 77 g (95-106 g für die kabellose Version) verspricht das kampferprobte Design der Rival 3 eine lang anhaltende Leistung, die Zuverlässigkeit für die nächsten Jahre garantiert.

Die neue Gaming-Maus legt großen Wert auf Stil und verfügt über ein 360° verbessertes Unterlicht, das von der SteelSeries Prism-Beleuchtungstechnologie unterstützt wird.

RIVAL 3 GEN 2 WIRELESS-SERIE

Zusätzlich zu allen wichtigen Funktionen der kabelgebundenen Rival 3 Gen 2-Maus bietet die Rival 3 Wireless Gen 2 mit dem optischen True Move Air 18k DPI-Sensor erhebliche Verbesserungen, die eine außergewöhnliche Ausführung im Spiel sowohl bei Bewegungen als auch beim Ziehen ermöglichen. In Verbindung mit einer maximalen Beschleunigung von 40 g und einer ultra-optimierten Klick-Latenz von nur 1,9 ms können Spieler:innen die beste Leistung ihrer Klasse erleben.

Ein weiterer Vorteil für die Spieler:innen ist die Quantum 2.0 Dual Wireless-Technologie, die mit einem USB-Dongle für kabellose Konnektivität in Gaming-Qualität und Bluetooth 5.0 eine breite Palette an Flexibilität bietet. Dies ermöglicht die Verbindung mit einer breiten Palette von Geräten, was die Vielseitigkeit und den Komfort insgesamt erhöht und ideal für diejenigen ist, die zwischen Arbeit und Spiel wechseln.

Um diese lästigen Unterbrechungen zu vermeiden, wurde die Akkulaufzeit des Rival 3 Wireless Gen 2 deutlich verlängert und bietet nun 45 bis 200 Stunden bei 2,4 GHz und bis zu 450 Stunden bei Bluetooth. So können Gamer viele Monate lang ununterbrochen spielen, ohne die Batterien häufig austauschen zu müssen. Die Maus wird mit einer einzigen AAA-Batterie betrieben und ist mit wiederaufladbaren Optionen kompatibel, wodurch eine angemessene Gewichtsreduzierung erreicht wird, während das volle Rival-Gefühl erhalten bleibt. So bleibt die Rival 3 Gen 2 Wireless-Maus auch bei längeren Gaming-Sessions effizient, langlebig und leicht.

Darüber hinaus können Gamer mit den neuen, leuchtenden Farboptionen, einschließlich Aqua, Lavendel und Weiß, neben der klassischen schwarzen Farbvariante, einen Farbtupfer in ihr Setup bringen.

Die Rival 3 Gen 2 und die Rival 3 Wireless Gen 2 sind bei SteelSeries.com und bei Einzelhändlern auf der ganzen Welt zu den folgenden Preisen erhältlich: