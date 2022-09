Steelrising ab sofort verfügbar

NACON und Spiders geben bekannt, dass Steelrising ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich ist. Von der Königin beauftragt, muss sich Aegis durch Paris kämpfen, um die Revolution zu retten.

Was erwartet euch im Spiel?

Im Jahr 1789 ist die Französische Revolution in einem alternativen Paris zum Stillstand gekommen: Der Aufstand des Volkes wird von einer Armee von Automaten, die auf Befehl des Königs eingesetzt wird, brutal unterdrückt. Diese Armee schont niemanden und bestraft die Aufständischen mit Gewalt. Paris wird in Brand gesteckt; Männer, Frauen und Kinder werden systematisch niedergemacht. Aegis, das Meisterwerk des Ingenieurs Vaucanson und Leibwächter der Königin, muss die Französische Revolution in diesem anspruchsvollen, kampfbetonten Action-RPG retten.