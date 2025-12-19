Steam Winter Sale ist online: Sparen auf PC-Spiele!

Weihnachten naht, was bedeutet, dass es Zeit für den Steam Winter Sale ist. Die Winteraktion läuft bis zum 5. Januar 2026!

Über den Winter Steam Sale

Dieser Sale von Valve läuft bis zum 5. Januar 2026 und beinhaltet Rabatte auf einige der diesjährigen Hit-Spiele, wie Clair Obscur: Expedition 33, Silent Hill f und Assassin’s Creed Shadows. Clair Obscur ist für 40 Euro erhältlich, gegenüber seinen normalen 50 Euro, Silent Hill f ist 40 Prozent ermäßigt, was den Preis auf 42 Euro bringt, und die normalerweise zum Vollpreis verkaufte Version von Assassin’s Creed Shadows wird für 35 Euro angeboten. Zu diesen Verkäufen können wir Stardew Valley für 9 Euro oder die schwer zu meisternde Walking-Sim Baby Steps für 13 Euro erhalten.

Auch bei den Indie-Titeln könnt ihr zuschlagen, etwa bei Consume Me für 10 Euro und Ball x Pit von Devolver Digital für 12 Euro, um eure Sammlung von Indie-Hits des Jahres 2025 zu vervollständigen. Valve führt seine Steam-Sales in ziemlicher Regelmäßigkeit durch. Wenn ein von euch gewünschtes Game grade nicht im Angebot ist, besteht eine gute Chance, dass es bald so weit sein könnte. Da die Ferien bevorstehen und damit hoffentlich Zeit bleibt, Spiele auf eurem Pile of Shame zu spielen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um etwas Neues zu suchen.