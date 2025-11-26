Steam startet 2025 erstmals einen Black Friday Sale

Steam hat für fast jeden Anlass einen Sale, daher ist es überraschend, dass Valve noch nie den Black Friday gefeiert hat. 2025 ist es aber endlich so weit!

Mehr zum Steam Black Friday Sale

Es ist auch eine Überraschung, weil es im Gegensatz zu anderen Verkäufen nicht im Voraus über Websites wie SteamDB durchgesickert ist. Steam stellt fest, dass es derzeit Tausende von Spielen gibt, die derzeit reduziert werden, und der Sale (hier geht’s zur Website) wird bis zum 1. Dezember live sein. Wohlgemerkt, im Dezember wird es einen eigenen Winterverkauf geben, der mit der Abstimmung für die Steam Game of the Year Awards zusammenfällt. Es gibt auch einige ziemlich gute Angebote im Black Friday Sale! Wir können Spiele wie Ghost of Tsushima Director’s Cut (40 % Rabatt), Metal Gear Solid: Snake Eater (30 % Rabatt), Blue Prince (34 % Rabatt) und vieles mehr erhalten. Der Verkauf beinhaltet auch eine unserer Auswahl für die besten Indie-Spiele des Jahres 2025.

Natürlich sind einige Spiele auf der eigenen Wunschliste möglicherweise gerade nicht im Angebot, aber es ist insgesamt erwähnenswert, dass viele der Black Friday Sale-Angebote grade mal etwas zwischen vier und zehn Euro kosten. Perfekt für die Vorweihnachtszeit, ein paar kleineren Titeln eine Chance zu geben, und es geht sogar noch weiter. Denn uusätzlich zu den Spielen ist die günstigste Steam-Deck-Option derzeit um 20 % reduziert im Angebot, und viele der im Sale umfassten Spiele wurden praktischerweise für das Spielen auf dem Handheld entwickelt. Es sei denn, ihr spart bereits auf die kommende Steam Machine, die zunehmend so klingt, als ob sie weit mehr als die aktuelle Konsolengeneration kosten würde und ein Preis von 999,- Euro glaubhaft wird.