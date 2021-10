Steam Next Fest: Kostenlose Disciples: Liberation Demo verfügbar

Kalypso Media und Entwickler Frima Studio geben heute bekannt, dass ihr euch im Rahmen des Steam Next Festes eine kostenlose Disciples: Liberation Demo anschauen könnt. Hier geht’s zur Demo.

Die Demo führt durch das Imperium der Menschen in den Witwenweiten und die Provinz Graulaub, in welcher die Horden der Untoten zu Hause sind. Spieler:innen können Gebäude, Einheiten, Zauber und zwei Gefährten (Corisandre und Ejamar) freischalten. Die Möglichkeit zu einer wilden Romanze mit einem untoten Werwolf ist dabei nur ein erster Vorgeschmack für die Vielfalt der Entscheidungen in Disciples: Liberation.

Das Steam Next Fest ist eine mehrtägige digitale Veranstaltung, bei der Hunderte von neuen Spielen vorgestellt werden. Die achtstündige Disciples: Liberation Gameplay-Demo ist für alle Steam-Spieler:innen verfügbar und enthält zwei komplette Provinzen des Spiels, die es zu erforschen gilt.