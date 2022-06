State of Play: Tunic kommt auf die PlayStation

Gute Nachrichten für Indie-Fans – Sony und Finji, der Indie-Publisher hinter den preisgekrönten Titeln Night in the Woods, Overland und Chicory: A Colourful Tale gaben im Zuge der gestrigen State of Play bekannt, dass Tunic am 27.9.2022 für die PS4 und PS5 erscheinen wird.

Worum geht’s?

Das Spiel wurde mit der Idee gefertigt, Gefühle klassischer Action-Abenteuerspiele hervorzurufen, und dreht sich um einen heldenhaften kleinen Fuchs, der ein fremdes Land erkundet, das hinter jeder Ecke Gefahren birgt. Entdecke einzigartige Gegenstände, neue Kampftechniken und arkane Geheimnisse, während der kleine Fuchs sich deren Weg durch eine faszinierende neue Welt bahnt.

TUNIC wurde von einem erfahrenen Entwickler*innenteam entwickelt und mit einem Original-Soundtrack des Komponisten Lifeformed (Dustforce) mit Janice Lee ausgestattet. Spieler*innen werden im Spiel kolossalen Bestien gegenüberstehen, seltsame und mächtige Gegenstände sammeln und längst verlorene Geheimnisse lüften.