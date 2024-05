Star Wars: The Old Republic Update 7.5 ab sofort verfügbar

EA und das Entwicklerteam haben das Star Wars: The Old Republic Update 7.5 „Verzweifelter Widerstand“ veröffentlicht, das unter anderem neue, von The Acolyte inspirierte Ausrüstung beinhaltet – die ersten auf der Serie basierenden Spielinhalte, die vor der Premiere am 04. Juni erhältlich sind. Darüber hinaus bietet das Update das nächste Kapitel der Hauptstory, eine neue Farm, auf der Spieler:innen Feldfrüchte anbauen können, die erste von vielen neuen Einzelspieler-Aktivitäten und mehr.

Die größten Neuerungen von Update 7.5 „Verzweifelter Widerstand“ im Überblick:

Von The Acolyte inspirierte Objekte auf dem Kartellmarkt: In dem neuen Reiter „Inspiriert von“ finden Spieler:innen das von The Acolyte inspirierte Rüstungsset „Dunkler Vorbote“ und die Schlangenzunge-Vibroklinge. Außerdem gibt es eine Wookie-Jedi-Frisur und -Bart im Rahmen der Aussehensoptionen des Frisuren-Bundles des loyalen Getreuen.

Neues Kapitel in der Hauptstory – Verzweifelter Widerstand: Nach den Ereignissen von „Ketten in der Dunkelheit” rekrutieren Spielende Sa’har als neue Gefährtin und wagen sich auf eine riskante Mission, um das Holokron zu bergen und mehr über Hetas Pläne in Erfahrung zu bringen. Außerdem reisen Spieler:innen nach Hutta, um inmitten eines Arbeiteraufstandes im Minboosa-Viertel mit dem “durch und durch seriösen” Geschäftsmann Yusinduu, dem Hutten, zu verhandeln.

Dantooine-Farm und Frühlingsfest der Fülle: Spieler:innen haben in Star Wars: The Old Republic die Möglichkeit, eine Pause von den Kämpfen einzulegen, um auf Dantooine eine Farm zu bewirtschaften. Die Spielenden erleben eine kurze Geschichte, bei der sie die Farm kennenlernen, bevor sie später ein Stück Land erhalten – was fast zu gut zu sein scheint, um wahr zu sein. Im Rahmen des Frühlingsfestes der Fülle können Spielende Saatgut sammeln, tanzen, Pasteten backen, Tiere pflegen und an einer galaktischen Eiersuche teilnehmen. Spieler:innen können eine Vielzahl an Belohnungen freischalten, darunter Outfits, Mini-Pets, Dekorationen und mehr.

Die erste von vielen Einzelspieler-Unternehmungen: Herausfordernde neue “Unternehmungen” für Einzelspieler:innen werden dem Spiel hinzugefügt, angefangen mit “Basilisk-Prototyp”. Diese erste Unternehmung ist mit der fortlaufenden Geschichte von Lane Vizla verknüpft und handelt von dem Training des Basilisk-Prototypen B3-S1, auch bekannt als “Bessie”. Dieser Prototyp kann ein Gefährte der Spieler:innen werden und in befristeten Zeitfenstern eingesetzt werden. Spielende müssen kontinuierlich mit B3-S1 trainieren, um sein volles Kampfpotenzial und andere Fähigkeiten zu aktivieren, damit er zu einem permanenten Gefährten wird.

Neuer Zeitplan für die Veröffentlichung von PVP-Saisons: Ab Update 7.5 beginnen PvP-Saisons am Tag der Veröffentlichung eines Updates. PVP-Saison 6 beginnt somit zeitgleich mit der Veröffentlichung von Update 7.5.