Star Wars: The Old Republic bekommt neue Erweiterung: Legacy of the Sith

Damit werden die Feierlichkeiten zum 10. Geburtstag des beliebten storybasierten MMORPGs fortgesetzt, das Spieler:innen weltweit seit jeher ermöglicht, ihre ganz eigene Star Wars-Geschichte auszuleben. Legacy of the Sith ist die nächste große Erweiterung für alle Abonnent:innen der sich ständig weiterentwickelnden Gameplay-Erfahrung und bietet neue Story-Kampagnen, Optionen zur komplexen Anpassung von Charakteren sowie zahlreiche Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, die das Spiel zugänglicher denn je machen. Die Feierlichkeiten zum 10. Jubiläum von Star Wars: The Old Republic erstrecken sich über das gesamte Jahr 2022 hinweg und umfassen neue Inhalte, Events, Updates und mehr. Einen Trailer zur 10-Jahres-Feier gibt’s gleich hier:

Electronic Arts und BioWare haben Legacy of the Sith , die neueste Erweiterung für Star Wars: The Old Republic , veröffentlicht. Sie wurde schon vor einer Weile angekündigt, wie wir berichteten – jetzt ist sie endlich da.

Stimmen zu Star Wars: The Old Republic

„Seit über 10 Jahren leistet BioWare unglaubliche Arbeit, indem sie in Star Wars: The Old Republic kontinuierlich großartige Geschichten erzählen sowie unglaubliche Welten und Charaktere erschaffen“, erklärt Douglas Reilly, Vice President, Lucasfilm Games. „Wir könnten nicht aufgeregter sein, diese legendäre Star Wars-Erfahrung gemeinsam mit dem Team noch weiter zu entwickeln und zu erweitern.“ „Das Herzstück von Star Wars: The Old Republic ist BioWares erstklassiges RPG-Storytelling, das Spieler:innen die fast schon verblüffende Möglichkeit gibt, ihre ganz eigene Star Wars-Geschichte in einer wahrhaft epischen Periode der Galaxis auszuleben“, sagt Charles Boyd, Creative Director von Star Wars: The Old Republic bei BioWare. „Gemeinsam mit einer unglaublichen Community und dem Team von Lucasfilm Games haben wir das Spiel und die Geschichte in den letzten 10 Jahren kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt, um eine einzigartige, vollständig anpassbare und umfassende Star Wars-Reise zu schaffen. Wir schlagen nun mit Legacy of the Sith das nächste Kapitel auf und freuen uns darauf, neuen und erfahrenen Spieler:innen und Star Wars-Fans die bisher beste Erfahrung zu bieten – und das ist erst der Anfang.“

Worum geht’s in Legacy of the Sith?

Die Geschichte von Legacy of the Sith baut auf der dynamischen Handlung von Star Wars: The Old Republic und dem laufenden Krieg zwischen der Galaktischen Republik und dem Sith-Imperium auf und bietet eine neue Stufenobergrenze von 80. Spieler:innen werden sich im Rahmen der Kampagne zu dem Wasserplaneten Manaan begeben, um die hinterhältigen Pläne von Darth Malgus aufzudecken. Die geheimen Vorhaben des Antagonisten könnten den Untergang sowohl für die Jedi als auch für die Sith bedeuten. Darüber hinaus bietet Legacy of the Sith neue Gemeinschaftsmissionen, darunter ein Flashpoint für vier Personen in einer zerstörten Sith-Festung auf dem entlegenen Planeten Elom.

Legacy of the Sith führt weiters die neuen Kampfstile ein, mit denen Spieler:innen unabhängig voneinander ihre bevorzugte Herkunftsgeschichte wählen können, um sie dann mit ihren präferierten Tech- oder Macht-Fähigkeitssets kombinieren zu können. Außerdem werden mit Loadouts die Möglichkeiten erweitert, um die Spielweise und Ausrüstung mit einem einzigen Klick anzupassen. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 10. Geburtstag von Star Wars: The Old Republic wird BioWare im laufenden Jahr noch eine Vielzahl an neuen Inhalten und Updates für das sich stetig weiterentwickelnde Spiel veröffentlichen. Darüber hinaus können sich Spielende auf weitere UI-Updates, ein überarbeitetes PvP-System, neue Galaktische Saisons, neue Begegnungen, technische Modernisierungen, optische Verbesserungen und mehr freuen. Weitere Informationen über Star Wars: The Old Republic – Legacy of the Sith gibt es auf der offiziellen Website des Spiels.