Neues Lucasfilm-ProjektThe High Republic für August 2020 angekündigt

Kaum ist die Skywalker-Sage mit Episode IX offiziell beendet, kündigt die Star Wars Schmiede Lucasfilm bereits das nächste Projekt in einer weit, weit entfernten Galaxis an. The High Republic nennt sich dieses und soll bereits im August 2020 erscheinen – zumindest erste Geschichten davon. Denn hierbei handelt es sich nicht etwa um eine neue Space-Opera oder gar einem neuen Videospiel. The High Republic steht wie der Name schon sagt für eine Blütezeit der galaktischen Republik. 200 Jahre vor den Ereignissen von Episode I spielend, sollen Stories aus dieserz Ära erzählt werden – in Form von Comics und Büchern.

Dafür hat es sich Lucasfilm nicht nehmen lassen, eine ganze Herde an Writern – alle davon glühende Star Wars-Fans – auf die Skywalker Ranch einzuladen, um den Stoff für diese neuen Geschichten zu weben. Mehr Infos dazu findet ihr im offiziellen Ankündigungs-Video unten.