Star Wars Outlaws (Nintendo Switch 2): Update ist da, Demo folgt

Star Wars Outlaws kam zwei Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung (zu unserem Testbericht) auf Nintendo Switch 2, und das Spiel hat noch Luft nach oben.

Über Outlaws auf Switch 2

Ubisoft hat die Verkaufsziele für Star Wars Outlaws bei seiner ursprünglichen Veröffentlichung nicht erreicht, und in den Monaten vor der Einführung der Switch 2-Version haben Gerüchte darauf hingewiesen, dass eine Fortsetzung des Spiels möglicherweise direkt abgesagt wurde. Star Wars Outlaws landete am 4. September auf der Nintendo Switch 2, und gestern, am 8. September erhielt das Spiel ein neues Update. Dieses Update behebt weitgehend Fehler, verbessert die Grafik und nimmt Optimierungen an der Benutzeroberfläche und der Systemleistung vor. Einige der angesprochenen Probleme könnten das Gameplay für die Spieler beeinflusst haben, auch in den frühen Stunden des Spiels. Ein Problem, bei dem NPCs nicht spawnten, während Kay in der Abgestürzten Quest auf Toshara gejagt wurde, wurde behoben. Es ist weniger wahrscheinlich, dass Kay beim Durchqueren von Umgebungen stecken bleibt, das Verstecken und Erkennen, während er sich im Gras auf Akiva versteckt, wurden beide fein abgestimmt, und es wurden Stabilitätsverbesserungen und Korrekturen vorgenommen.

In Bezug auf die Grafik wurde die visuelle Qualität verbessert, wenn man ein Fernglas verwendet oder sich schnell durch die Welt bewegt, was Pop-In reduziert. Das Flimmern mit Rauch und Beleuchtung wurde reduziert, die Schatten wurden verbessert und andere visuelle Korrekturen wurden vorgenommen. Die Kamerabewegung wurde fein abgestimmt, Probleme mit der Benutzeroberfläche wie falschen Controller-Bildtypen und Aufforderungen zur Richtungstaste, die beim Wechsel zwischen Joy-Cons und einem Pro-Controller angezeigt werden, wurden behoben, und das Gadget-Inventar-HUD ändert jetzt die Größe korrekt, wenn die vordefinierten Skalierungseinstellungen für die Handheld-Voreinstellungen verwendet werden. Einige kleinere Probleme im Wild Card Story Pack und A Pirate’s Fortune Story Pack wurden ebenfalls behoben. Falls ihr euch immer noch nicht sicher sind, ob ihr euch das Spiel ansehen sollt oder nicht, eine Demoversion ist auf dem Weg. Nach der Veröffentlichung einer Demo auf anderen Plattformen Anfang dieses Jahres hat Ubisoft bestätigt, dass eine Demo für die Switch 2 „später in diesem Jahr“ verfügbar sein wird.