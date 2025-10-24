Star Wars Outlaws: Demo für Nintendo Switch 2 ist nun verfügbar

Star Wars Outlaws erschien letzten Monat für Nintendo Switch 2 – und nun gibt es für Unentschlossene eine Demo mit bis zu drei Stunden Inhalt.

Die Demo von Star Wars Outlaws

Wir erhalten Zugang zu einem Teil des Spiels für „bis zu drei Stunden“ – was uns einen Vorgeschmack auf das „risikoreiche, lohnende Leben eines Schurken“ gibt. Während dieser drei Stunden auf Tatooine haben wir die Wahl zwischen mehreren Aktivitäten. Hier ist der Überblick laut der offiziellen Ubisoft-Website:

Sucht einen Söldner in den Dünen, der sich eurer Crew anschließt

Stellt euch dem Hutt-Kartell und anderen bedrohlichen Gefahren

Verträge in Mos Eisley abholen

Versucht euch bei ein paar Spielen von Kessel Sabacc

Wagt euch über die Stadtgrenzen hinaus, um Geheimnisse, Verstecke und malerische Ausblicke in der offenen Welt zu entdecken

Springt auf den Pilotensitz und fliegt raus aus Tatooine für Dogfights im Weltraum

Die Speicherdaten werden übrigens nicht auf das gesamte Spiel übertragen – wir müssen also bei Null anfangen, wenn wir das Spiel im Nachgang kaufen.