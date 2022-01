Star Wars Jedi: Fallen Order 2 wird wohl auf der E3 2022 gezeigt

EA und Respawn werden Star Wars Jedi: Fallen Order 2 wohl auf der E3 2022 zeigen. Mehr Infos gibt’s hier!

Star Wars Jedi: Fallen Order 2 kommt

Das sagt Reporter Jeff Grubb, der die unangekündigte Fortsetzung diskutierte. Grubb behauptet, dass der Herausgeber EA und/oder der Entwickler Respawn das Spiel voraussichtlich zeigen werden, bevor die E3 im Juni startet. Mehr noch, angeblich könnte das Game zum Weihnachtsgeschäft 2022 erscheinen, aber das ist eher unwahrscheinlich, so, wie viele Titel derzeit immer wieder verschoben wurden.

In gewisser Weise überrascht diese Nachricht nicht, wenn man bedenkt, wie oft Jedi: Fallen Order angesprochen wird. Bereits im November 2019 sagte Respawns Markenstrategiedirektor Charlie Houser, dass das Studio daran interessiert ist, die Geschichte des Spiels fortzusetzen. In letzter Zeit bestätigte EA im August 2021, dass es weiter in Star Wars Jedi: Fallen Order als Franchise investieren wird. Interessanterweise folgte dies auf einen Einstellungsschub von Respawn, von dem wir wissen, dass das Team an einem “neuen Einzelspielerabenteuer” arbeitet. Wir dürfen gespannt sein!