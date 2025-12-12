Star Wars: Galactic Racer angekündigt: Her mit den Pod-Racern!

Ein neues Rennspiel, das auf dem Star Wars-Universum basiert, wurde angekündigt. Was erwartet uns mit Star Wars: Galactic Racer?

Zu Star Wars: Galactic Racer

Dabei handelt es sich um das Debütspiel von Fuse Games, dem Studio, das 2023 von einem Team ehemaliger Criterion-Leads eingerichtet wurde. Das Spiel zeigt einen neuen Charakter namens Shade, der von Fuse Games-Mitbegründer Matt Webster als „ein einsamer Rennfahrer mit einem Traum von Ruhm und Rache“ beschrieben wird. „Die Spieler werden mehr über Shade erfahren, während sie die Kampagne des Spiels durchlaufen“, erklärte Webster. „Ihr Ziel ist es, lange genug zu überleben, um Ihre Chance zu verdienen, ein Elite-Rennfahrer zu werden. „Unsere Rennen sind Wettbewerbe mit hohem Einsatz, bei denen Rennfahrer alles tun, um in der Solo-Kampagne und in unserem fantastischen Multiplayer-Gameplay an die Spitze zu kommen.“

Im Spiel fahren die Spieler verschiedene Arten von Landspeedern und Speeder-Bikes an Orten wie Jakku und Ando Prime. „Es ist die Kulisse für den brandneuen Skim Speeder, der seine einzigartigen Handling-Eigenschaften zeigt, während er durch das Rennpaket schneidet“, fügte Webster hinzu. „Dieses großartige Bild eines Skim-Speeders hebt diese unterschiedlichen Rennlinien und Fahreigenschaften in einer Aufnahme hervor. „Skim-Speeder sind Fahrzeuge, die fließende Linien und die Aufrechterhaltung des Schwungs belohnen, indem sie durch Kurven schneiden und durch enge Lücken schlüpfen. Wir freuen uns sehr, diese neue Kreation zum Leben zu erwecken, und wir freuen uns darauf, in zukünftigen Updates mehr über dieses neue Fahrzeug und andere Gaming-Details zu erzählen.“