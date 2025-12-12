Star Wars: Fate of the Old Republic wurde angekündigt

Mit Star Wars: Fate of the Old Republic kommt ein neues Rollenspiel zu uns. Noch wissen wir nicht viel, aber es gibt einen Trailer!

Über Star Wars: Fate of the Old Republic

Das bei den Game Awards angekündigte Spiel wird von Casey Hudson, dem Verantwortlichen hinter dem ursprünglichen Spiel Knights of the Old Republic, inszeniert. „Star Wars: Fate of the Old Republic wurde von Arcanaut Studios in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickelt und ist ein neues narratives Action-Rollenspiel für Einzelspieler und ein spiritueller Nachfolger von Star Wars: Knights of the Old Republic“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Unter der Leitung von Casey Hudson, Game Director der ursprünglichen Star Wars: Knight of the Old Republic und der Mass Effect-Trilogie, kreiert das Team aus erfahrenen Spieleentwicklern und Geschichtenerzählern in den Arcanaut Studios ein episches interaktives Abenteuer durch eine Galaxie am Rande der Wiedergeburt, in der jede Entscheidung Ihren Weg zu Licht oder Dunkelheit prägt. “

„Die Arbeit an Star Wars: Knights of the Old Republic war eine der bestimmenden Erfahrungen meiner Karriere“, sagte Hudson in einer Erklärung. „Mit Star Wars: Schicksal der Alten Republik erzählen wir eine völlig neue und andere Geschichte mit allem, was wir seitdem gelernt haben – ein Abenteuer über Wahl, Schicksal und den zeitlosen Kampf zwischen Licht und Dunkelheit. Es ist ein wahr gewordener Traum, wieder mit Lucasfilm Games zusammenzuarbeiten.“ Jay Ong, Präsident der Disney Games Group, sagte: „Wir suchen nach Partnern, die den Antrieb und die Führung haben, etwas Bahnbrechendes aufzubauen, und das sehen wir bei Casey. Unter Caseys Leitung stellt Arcanaut Studios ein Team mit einer tiefen Leidenschaft für das Geschichtenerzählen und den Aufbau immersiver Welten zusammen. Die Vision für Star Wars: Das Schicksal der Alten Republik ist genau die Art von ehrgeizigem, qualitativ hochwertigem Erlebnis, das wir unseren Spielern bieten wollen.“