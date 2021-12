Star Wars Eclipse von Quantic Dream: Vorstellung bei den Game Awards + Trailer

Das neueste Spiel von Quantic Dream, Star Wars Eclipse, ist ein offizielles Kanon-Spiel im Star Wars-Universum. Mehr Infos gibt’s hier!

Über Star Wars Eclipse

Star Wars Eclipse ist ein Videospiel, das von Quantic Dream (letzter Hit: Detroit: Become Human) in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickelt wird. Es spielt in der Ära der Hohen Republik und verbindet Action-Gameplay mit einer für Quantic Dream typisch komplexen, verzweigten Story zu einem einzigartigen und epischen Erlebnis. In Star Wars Eclipse werden Spieler:innen zum ersten Mal in einem Videospiel eine unerforschte Region des Outer Rim in der Ära der Hohen Republik erkunden, die auch als das goldene Zeitalter der Jedi bekannt ist. Dafür gibt’s sogar einen cinematischen Enthüllungstrailer von den The Game Awards 2021 – hier ist er für euch: