Star Trek Online Shadow’s Advance ab sofort für Konsolen verfügbar

Heißt mit dem Star Trek Online Shadow’s Advance einen der ersten weiblichen Captains in der Geschichte von Star Trek auf PlayStation und Xbox willkommen. Im neuesten Update tretet ihr den Terranischen Streitkräften unter dem Kommando von Marschall Janeway bei (Kate Mulgrew, die diese Rolle ursprünglich in Star Trek: Voyager verkörperte und zuletzt in Prodigy auf Paramount+ wieder aufnahm), um eine Person von besonderem Interesse auf der Jupiter-Station im Föderationsraum zu entführen. Die Spielerinnen und Spieler arbeiten dabei ebenfalls mit zwei bekannten Verbündeten aus dem Spiegeluniversum zusammen, Captain Killy (Mary Wiseman) aus Star Trek: Discovery und Admiral Leeta (Chase Masterson), ein Fan-Favorit in Star Trek Online. Shadow’s Advance folgt ihren Geschichten aus der Perspektive von Admiral Janeway aus dem Hauptuniversum, die die Ereignisse nacherzählt.