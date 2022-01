Stand-alone-Erweiterung Serious Sam: Siberian Mayhem ab sofort verfügbar

Gute Nachrichten für die Fans von Serious Sam – Timelock Studio und das Serious Sam 4-Entwicklungsteam Croteam haben die Standalone-Erweiterung Serious Sam: Siberian Mayhem veröffentlicht und zur Feier des Tages einen bombastischen Launch-Trailer für euch.

Was erwartet euch?

Bahnt euch den Weg durch weitläufige russische Landschaften – in fünf gewaltigen neuen Missionen entlang der arktischen Küste, die euch in trostlose Wälder, verlassene Dörfer und eine schaurige Geisterstadt führen. Neue gefährliche Gegner und Bosse schließen sich der Horde an, darunter einige der fortschrittlichsten und furchterregendsten Kreaturen, die die heilige FPS-Serie je zu Gesicht bekommen hat. Wer heiße Waffen für den Winter sucht wird mit Neuerungen wie der experimentellen Armbrust fündig und wer flotte Schlitten mag kann sich auf neue Fahrzeuge vom Schneemobil bis hin zum gewaltigen Mech freuen.