St. Martins Therme & Lodge: Rund 130 farbenprächtige Bienenfresser bauen Bruthöhlen

Jetzt wird es richtig „bunt“ an der Bienenfresserwand nahe der St. Martins Therme & Lodge. Rund 130 der farbenprächtigen Tiere bereiten derzeit alles für den Nachwuchs vor. Die Wand selbst wurde auf Initiative des Teams der St. Martins Therme & Lodge aufgeschüttet – seitdem wurde diese geradezu begeistert von den Tieren angenommen.

„Das Geschehen an der Wand kann von unserem Fotoversteck aus optimal beobachtet werden, ohne die Tiere bei der Brut zu stören“, betont Resident Managerin und Biologin Elke Schmelzer, St. Martins Therme & Lodge. Aktuell sind die Bienenfresser bereits in Paaren unterwegs und bauen fleißig an ihren Höhlen, um dann bald die Jungtiere aufzuziehen. „Insgesamt haben wir am Gelände der St. Martins Therme & Lodge bereits 223 Vogelarten gezählt – das ist für unsere Gäste immer wieder unglaublich und ein tolles Erlebnis, welche Tiere sie hier entdecken und erleben können.“

„Bei der Bienenfresserwand konnten wir in diesem Jahr auch schon Uferschwalben, Wiedehopf und Brandgänse sehen, die das Gebiet zu ihrem Brutgebiet auserkoren haben“, erzählt Rangerin Katharina Schabl, St. Martins Therme & Lodge. „Es ist also ein richtig buntes Treiben, das man hier beobachten kann. Wenn wir mit unseren Gästen in den frühen Morgenstunden zu unserem Fotoversteck bei der Bienenfresserwand gehen, kann hier aus nächster Nähe beobachtet werden, wie emsig die Tiere unterwegs sind – gerade hier entstehen dann die besten Fotos.“ Die Brutzeit selbst beginnt Mitte Mai, die Aufzucht der Brut dauert dann weit bis in den Sommer hinein.

Das Nest der Bienenfresser wird als Bruthöhle in Hänge und Wände gegraben, Sandwände eigenen sich dafür ganz hervorragend. „Dank der Restaurierung der Sodalacke und dem einzigartigen Projekt, in dem die Bienenfresserwand in Zusammenarbeit mit dem Familienunternehmen PÜSPÖK Erneuerbare Energie aufgeschüttet wurde, ist hier ein richtiges Kleinod entstanden“, sagt General Manager Martin Adelwöhrer, St. Martins Therme & Lodge. „Gemeinsam mit unseren St. Martins Rangern kann man hier großartige Einblicke in die Vogelwelt bekommen – denn unsere Ranger finden nicht nur die richtigen Plätze zur Beobachtung, sondern können unglaublich viel über die Tiere und Gewohnheiten erzählen. Da vergeht die Zeit sprichwörtlich wie im Flug.“