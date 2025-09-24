St. Martins Therme & Lodge: Dritte Ausbaustufe abgeschlossen

Mit der dritten Ausbaustufe hat die St. Martins Therme & Lodge 1.100 m2 zusätzliche, exklusive Liegeflächen geschaffen und damit ihr Angebot für Erholungssuchende erweitert. Insgesamt wurden sechs Millionen Euro investiert.

Mehr Raum für Entdeckung und Entspannung

Seit kurzem gibt es mehr Platz mit rund 200 zusätzlichen Liegen. Die Erweiterungen umfassen das See Spa, den neuen Ruheraum „Welle“, die Sunset Terrasse und den neugestalteten Lodge Sauna Bereich.

Geschäftsführer Klaus Hofmann betont, dass die Therme am Rande des Natura 2000 Schutzgebiets ein Ort des Rückzugs für Entdecker:innen und Entdecker:innen ist und die dritte Ausbaustufe diese Philosophie perfektioniert. General Manager Martin Adelwöhrer ergänzt, dass die Arbeiten an den Erholungsflächen nun erfolgreich abgeschlossen sind.

Ihr könnt euch freuen:

Der neue Ruheraum „Welle“ mit über 70 Liegen auf rund 380 m 2 steht exklusiv Lodge-Gästen zur Verfügung. Er bietet direkten Zugang zum Pool und zum neu gestalteten Lodge Sauna Bereich.

Im See Spa gibt es im Innen- und Außenbereich Platz für über 60 zusätzliche Liegen, ergänzt um eine Terrasse für das See Bistro und einen weiteren Seezugang.

Die neue Sunset-Terrasse im Thermenbereich bietet Gästen mit Relax Tagesurlaub oder St. Martins Galerien weitere 70 Liegen auf 380 m 2 – ideal zum Entspannen mit Blick auf den Sonnenuntergang.

Die Lodge Sauna wurde um zwei komplett neu gestaltete Ruheräume ergänzt.

Wirtschaftliche Bedeutung und Spezialangebot

Klaus Hofmann hebt hervor, dass die Therme mit diesen Neuerungen einen wichtigen Schritt für die Region setzt, indem sie Erlebnis und Regeneration bei jedem Wetter garantiert und so den Ganzjahrestourismus stärkt. Durch die Therme werden insgesamt 920 Arbeitsplätze gesichert, wovon 55 % in der Region liegen.

Ihr dürft ein spezielles Eröffnungsangebot nutzen: Bei einer Lodge-Buchung bis zum 3. Oktober 2025 erhaltet ihr einen Gutschein im Wert von 25 €, 50 € oder 100 € für den nächsten Aufenthalt (einlösbar vom 02.11. bis 23.12.2025).