Squid Game Staffel 2 offiziell angekündigt

Rotes Licht, Grünes Licht – dieses banale Kinderspiel ist wohl allen Seher:innen der Netflix Originals Serie Squid Game in Erinnerung geblieben. Als wahrer “Kassenschlager” und Überraschungshit im Netflix Katalog war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis eine Fortsetzung – ob es diese braucht oder nicht, sei einmal dahingestellt – angekündigt wird. Die Squid Game Staffel 2 ist nun offiziell angekündigt worden und Hwang Dong-hyuk Regisseur, Drehbuchautor und ausführender Produzent von Squid Game hat auch gleich ein Statement dazu für uns:

Es hat 12 Jahre gedauert, bis die erste Staffel von Squid Game letztes Jahr zum Leben erweckt wurde. Aber es dauerte nur 12 Tage, bis Squid Game die beliebteste Netflix-Serie aller Zeiten wurde. Als Autor, Regisseur und Produzent von Squid Game möchte ich mich an die Fans auf der ganzen Welt wenden: Danke, dass ihr unsere Serie angesehen und so geliebt habt! Bald kehrt Gi-hun zurück. Der Frontmann kehrt zurück. Staffel 2 ist in Arbeit. Der „Mann im Anzug“ könnte wieder für eine Partie Ddakji auftauchen. Außerdem werden wir Young-hees Freund Cheol-su kennenlernen. Freuen wir uns gemeinsam auf eine ganz neue Runde.