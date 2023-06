Square Enix: Update bezüglich Final Fantasy 7 Rebirth – „Alles im Plan“

Square Enix hat ein kurzes Update über die Entwicklung von Final Fantasy 7 Rebirth zur Verfügung gestellt.

Der Nachfolger von Final Fantasy 7 Remake (zu unserem Review) lässt wohl noch eine Weile auf sich warten, aber Fans sollen sich nicht sorgen. Laut Square verläuft die Entwicklung “ab reibungslos und planmäßig”. Die Firma arbeitet auch daran, ein Veröffentlichungsdatum festzunageln, so eine Erklärung des Produzenten Yoshinori Kitase. Rebirth ist der zweite Teil in einer geplanten Trilogie von Spielen, die das PlayStation-Spiel Final Fantasy 7 von 1997 neu gestalten. Es ist derzeit für eine Veröffentlichung Ende 2023 oder Anfang 2024 auf PS5 geplant. In Remake hatsich das Geschehen ausschließlich in der Stadt Midgar abgespielt, und im Vergleich zum Original-Titel haben sich einige Haupt-Geschehnisse teils dramatisch verändert. Das lässt das Team hinter dem Spiel kreativ werden!

Was Rebirth anbelangt, da wird es wohl in die große, weite Welt von Final Fantasy 7 rausgehen. In dem Spiel können wir durch eine weite und facettenreiche Welt außerhalb von Midgar reisen, dies sagt Spieldirektor Naoki Hamaguchi, wo wir ein hohes Maß an Freiheit haben und viele verschiedene Geschichten auf unseren Abenteuern erleben werden. Final Fantasy 7 Remake wurde 2015 angekündigt, innerhalb von drei Tagen nach seiner Veröffentlichung am 10. April 2020 verkaufte es sich über 3,5 Millionen Mal und bis August über 5 Millionen. Eine erweiterte Version mit einer zusätzlichen Nebengeschichte, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, wurde 2021 für PC und PS5 veröffentlicht.