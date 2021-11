Square Enix kündigt Birth by Sleep-Halsketten für 2022 an

Square Enix kündigte neue Wayfinder-Halskettendesigns in den USA an, die von Kingdom Hearts Birth By Sleep inspiriert wurden. Lest hier mehr!

Über die neuen Halsketten

Im April 2022 wird Square Enix Schmuck verkaufen, der von Aqua-, Terra- und Ventus-Halsketten inspiriert ist (zur US-Website). Jede dieser Wayfinder-Halsketten ist so konzipiert, dass sie denen im Spiel ähnelt. Jeder ist knapp vier Zentimeter breit und lang. Sie bestehen aus Zink, wobei das Harz im Inneren den Farben jedes Charakters ähnelt. Aquas Anhänger ist blau, Terras Halskette ist gelb und die grüne Variante ist für Ventus-Fans gedacht. Alle drei Ketten kommen mit einer Lederschnur, was an sich schon sehr hochwertig klingt und den Preis durchaus rechtfertigt.

Im Gegensatz zu einigen anderen Square Enix-Produkten werden diese Halsketten erschwinglicher sein. Jede Halskette kostet 29,99 $ und ist derzeit nur im NA-Store erhältlich, hoffentlich kommen wir in Europa auch dran. Square Enix’ Aqua, Terra und Ventus Wayfinder-Halskettendesigns werden im April 2022 erscheinen. Kingdom Hearts: Birth by Sleep ist auf der PSP verfügbar. Es ist auch auf der PS3, PS4, Xbox One und dem PC in Kingdom Hearts HD 2.5 Remix verfügbar. Hier ist ein genauerer Blick auf jede Kingdom Hearts Wayfinder Halskette. Jedes Bild zeigt den Charme und die Stärke, an der es hängt – was meint ihr?