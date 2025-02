Square Enix’ Dragon Quest 12: Nach wie vor in Entwicklung, versprochen!

Der Schöpfer der Dragon Quest-Reihe hat den Fans versichert, dass sich das zwölfte Spiel noch in der Entwicklung befindet. Aufatmen, RPG-Fans!

Zu Dragon Quest 12

Square Enix kündigte 2021 fünf neue DQ-Spiele an, von denen eines Dragon Quest 12 war. Seitdem wurde nichts über das Spiel gehört, was einige dazu veranlasste, sich Sorgen über den aktuellen Status zu machen. Nun, der Schöpfer der Serie Yuji Horii hielt kürzlich einen Livestream in seiner Radiosendung ab, in der er bestätigte, dass das Spiel noch aktiv entwickelt wurde. Wie von Automaton berichtet, versprach Horii, dass Square Enix immer noch “hart an der Entwicklung arbeitet” und dass er plant, nach und nach weitere Informationen über das Spiel zu veröffentlichen. Eines der anderen Spiele, die 2021 zusammen mit Dragon Quest 12 angekündigt wurden, war das HD-2D-Remake von Dragon Quest 3, das schließlich letzten November veröffentlicht wurde.

Letztes Jahr sagte das Entwicklungsstudio des Spiels, informell als Team Asano bekannt, dass es bedauerte, das Spiel so früh angekündigt zu haben, was darauf hindeutet, dass es mit der Ankündigung dreieinhalb Jahre vor der endgültigen Veröffentlichung voreilig gewesen sein könnte. Seitdem wurde bekannt gegeben, dass HD-2D-Remakes des ursprünglichen Dragon Quest und Dragon Quest 2 in der Entwicklung sind und als Paket veröffentlicht werden. Dragon Quest 3 HD-2D Remake war letztes Jahr Japans meistverkauftes Spiel und verkaufte sich allein in der ersten Woche mehr als 820.000 Exemplare. Und übrigens: Es ist der einzige Titel der letzten Jahre, der Square Enix’ interne Erwartungen an die Verkaufszahlen übertroffen hat – ganz anders als Remake und Rebirth, beispielsweise.