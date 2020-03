Spyder Test (Arcade): Geheimagent Spinne, bitte kommen

Daher werdet ihr immer wieder in Situationen geschickt, die für normal große Agenten aussichtlos erscheinen. Dabei gilt es, die Ruhe zu bewahren und immer dem cleveren Hinweispunkt zu folgen. Ihr werdet so sehr zielsicher durch die 360°-Levels geleitet, nur bei den Rätseln müsst ihr selber ein wenig nachdenken. Oft ist auch der Weg das Ziel, doch Spyder wird da nicht unfair. So spielt ihr gemütlich eine Mission nach der anderen, und schnell wird ein Schema F ersichtlich, an den sich dieses Game eisern hält.

Mit Spyder haben Agenten-Fans ihre helle Freude. Als kleine Robospinne müsst ihr große Missionen durchführen – lest mehr in diesem Review!

Weg suchen und Rätsel lösen

Im Prinzip lauft ihr der Wegmarkierung hinterher. Dabei gilt es, immer den richtigen Weg zu finden, da die Spinne nicht überall Halt findet. Gerade auf Glasoberflächen und sonstigen glatten Texturen rutscht euer Protagonist auf allen sechs Beinen nur so dahin! Wenn ihr dann den zahlreichen Gefahren getrotzt habt, steht ihr am Ende vor einer Rätseleinlage. Das kann ein Schieberätsel sein oder etwas zum Reparieren, oder ihr müsst an verschiedensten Stellen Schrauben aufschrauben und Ventile öffnen oder schließen. So hantelt ihr euch zu des Rätsels Lösung.

Wenn ihr dann die Denkaufgabe gelöst hat, tritt Murphy‘s Gesetz in Kraft und die Mission ist doch nicht abgeschlossen. Daher beginnt das Ganze dann von vorne: Die Wegmarkierung aktualisiert sich, und ihr lauft ihr getreu hinterher. Dabei muss erwähnt werden, dass eure Spyder einen Lebensbalken besitzt. Da keine Gerätschaft unzerstörbar ist, ist auch euer Protagonist nur begrenzt lebensfähig. Wenn ihr also zu oft großer Hitze oder purer Stoßgewalt ausgesetzt werdet, heißt es dann, vom letzten Checkpoint neu zu starten. Vorsicht ist also geboten!