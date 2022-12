Sportliche Neujahrsvorsätze mit Xiaomi (inkl. Weihnachtsgeschenketipps)

Weihnachten steht vor der Tür – und das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass Silvester nicht mehr weit entfernt ist und es somit bald wieder Zeit für Neujahrsvorsätze ist. Als Unterstützung, um sportliche Ziele im kommenden Jahr garantiert erreichen zu können, gibt es von Xiaomi einige tolle und nützliche Gadgets. Ob für sich selbst oder für die Liebsten – und wer noch auf der Suche nach den perfekten Weihnachtsgeschenken ist, wird hier ebenfalls fündig.

Wearables als Motivations-Boost

Die eigenen Errungenschaften beim Sporteln zu tracken wirkt sich stark positiv auf die eigene Motivation aus. So können sportliche Pläne aufgestellt, sportliche Leistungen aufgezeichnet und jede Art der Leistungssteigerung festgehalten werden. Als tolles Gadget erweist sich hierfür die Xiaomi Watch S1 Active. Ihr stylisches, aber auch sportliches Aussehen gibt einen guten Hinweis darauf, was diese Smartwatch alles zu bieten hat. Sie vereint praktische Features wie etwa die Möglichkeit zum kontakt- und bargeldlosen Bezahlen mit umfassenden Möglichkeiten im Fitness-Bereich. So stehen neben 117 Fitness-Modi auch 19 professionelle Modi zur Verfügung, etwa Basketball, Tennis oder High-Intensity-Intervall-Training. Während sportlicher Aktivitäten, aber auch über den Tag verteilt, misst die Uhr Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung sowie Schritte und verbrannte Kalorien. Über Nacht kommen eine Schlafüberwachung und Qualitätsmessung hinzu. Alle Infos werden dann auf dem hochauflösenden, aber energiesparenden 1,43‘‘ AMOLED-Display angezeigt, wodurch die Akkulaufzeit bis zu 12 Tage beträgt.

Für ein kleineres Budget bietet auch das neue Xiaomi Smart Band 7 Pro viele tolle Features im Sport-Bereich und erweist sich ebenfalls als stylischer Alltagsbegleiter. Das Display des Smart Bands ist mit 1,64“ etwas größer, zeigt jedoch die gleichen wichtigen Informationen wie Puls, Blutsauerstoff, Schritte und vieles mehr an. Wer also auf der Suche nach einem Fitnesstracker mit anderem Formfaktor ist, wird ebenfalls bei Xiaomi fündig.

Jede Situation meistern

Für das perfekte Workout braucht es neben optimalem Tracking natürlich auch die passende und motivierende Musik. Hier kommen die Xiaomi Buds 3 ins Spiel, welche als perfekte Allrounder neben Sport auch jede andere alltägliche Situation meistern können. Mit einer Akkuladung sind bis zu sieben Stunden Musikgenuss möglich, das handliche Ladecase erhöht diese Zahl auf bis zu 32 Stunden, ohne an einer Steckdose laden zu müssen. Genug Zeit also, um die diversen Features der Buds 3 auf die Probe zu stellen. Die Earbuds haben dynamische Doppelmagnettreiber verbaut und bietet so ein knackiges Zusammenspiel aus kräftigen Bässen, ausgewogenen Mitten und klaren Höhen. Obendrein sind sie wasser- und staubabweisend und halten somit auch intensive Sport-Sessions problemlos durch. Wenn es mal auf den Moment ankommt und maximale Konzentration gefordert ist, haben die Xiaomi Buds 3 bis zu 40 Dezibel Geräuschunterdrückung parat. Drei Active-Noice-Cancelling-Modi bieten für jede Situation das richtige Maß an Ruhe und sind dank intuitiver Bedienung schnell erreichbar.

Gesund und unkompliziert

Nach dem Sport heißt es Energie tanken, am besten mit ausgewogenen Mahlzeiten und natürlich fettarm. Eine schnelle Zubereitung und ein leckeres Ergebnis garantiert der Xiaomi Smart Air Fryer. Er sorgt durch zirkulierende Luftströme dafür, dass die Speisen gründlich frittiert werden und somit außen knusprig und innen weich werden, benötigt hierfür jedoch nur einen Bruchteil des Öls im Vergleich zu einer herkömmlichen Fritteuse. Zusätzlich ist er mit spannenden Features wie einer intelligenten Planungsfunktion und verschiedenen Modi zum Auftauen, Fermentieren und Frittieren ausgestattet. Der Xiaomi Smart Air Fryer fungiert nämlich ebenfalls als Mikrowelle, Elektroofen und Joghurtbereiter – perfekt für alle, die nach einer platzsparenden Lösung für gesundes, leckeres Essen mit vielen weiteren Funktionen suchen.

Exaktes Tracking für den ganzen Haushalt

Sport hat unglaublich viele positive Auswirkungen auf uns, sowohl körperlich als auch mental. Oftmals ist das Ziel, das eventuell über die Feiertage zugelegte Gewicht wieder loszuwerden. Den nötigen Überblick schafft in diesem Fall die Xiaomi Smart Scale 2, welche durch hochpräzise Sensoren selbst kleinste Schwankungen erkennt. Die Waage ist sogar so genau, dass mit ihr auch Babys und kleine Objekte gewogen werden können. Darüber hinaus hält sie sämtliche erfasste Daten gesammelt fest und stellt die Entwicklungen übersichtlich in der Mi Fit App dar. Und das nicht nur für einen selbst, sondern für bis zu 15 weitere Personen, welche die Waage automatisch erkennt und entsprechend zuordnet.

Mit diesen Xiaomi-Gadgets gelingt es jedem, seine sportlichen Neujahrsvorsätze umzusetzen und konsequent dranzubleiben.