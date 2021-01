SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated iOS und Android-Release in greifbarer Nähe

Gute Nachrichten für die Fans von SpongeBob, Patrick & Co – HandyGames bringt SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated nach dem PC- und Konsolenrelease im letzten Sommer in wenigen Wochen in den Googe PlayStore sowie den Apple AppStore. Als erwartetes Release wird im AppStore der 21.1.2021 angegeben.

Worum geht’s?

Alles klar, Kinder? Das Kultspiel ist zurück, originalgetreu, schwammtastisch und bald auch auf Mobilgeräten! Spielt als SpongeBob, Patrick und Sandy, und zeigt dem bösen Plankton, dass sich Verbrechen noch weniger lohnt, als für Mr. Krabs zu arbeiten. Wollt ihr Bikini Bottom vor einer verrückten Roboterhorde retten? Natürlich! Lust auf einen Unterhosen-Bungee-Jump? Warum auch nicht! Mit vereinten Kräfte den brandneuen Mehrspieler-Modus erleben? Auf in die Schlacht!