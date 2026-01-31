Das Frühjahr 2026 steht ganz im Zeichen von Innovation und interaktivem Spielspaß. Auf der Spielwarenmesse 2026 präsentiert der Spielwarengigant Spin Master Highlights, die herkömmliche Grenzen sprengen. Ob ihr magische Wesen aus Einmachgläsern befreit oder euch um digitale Welpen kümmert – ihr dürft euch auf Erlebnisse freuen, die Technologie und Fantasie auf völlig neue Weise verknüpfen.

Spin Master Neuheiten: Magie, digitale Welpen, Feen und neues Chase Fahrzeug

Spin Master Magic Jellykins: Das Wunder im Marmeladenglas

Wer hätte gedacht, dass ein schlichtes Glas zum Portal in eine andere Welt werden kann? Mit den Magic Jellykins liefert Spin Master einen völlig neuen Ansatz für das Unboxing-Erlebnis. Ihr füllt einfach Wasser in das Gefäß, verschließt den Deckel und seht zu, wie aus dem Nichts ein farbenfroher, weicher Plüschcharakter erscheint. Über 20 dieser frechen Früchtchen warten darauf, von euch gesammelt zu werden. Besonders für Kinder ab vier Jahren ist dieses sensorische Erlebnis ein echtes Highlight, bei dem ihr selbst zum Magier werdet.

Digitaler Zuwachs: Das Bitzee Doghouse von Spin Master

Nach dem weltweiten Erfolg der digitalen Haustiere hebt Spin Master das Konzept mit dem Bitzee Doghouse auf das nächste Level. In der kleinen Box warten 15 digitale Welpen – vom Husky bis zum Dackel – darauf, von euch umsorgt zu werden. Sie reagieren auf Berührungen und Bewegungen fast wie echte Hunde. Ihr dürft sie füttern, baden und im 3D-Spielzimmer mit ihnen spielen. Ein besonderes Feature für euch: Über eine Verbindungsfunktion können Welpen aus verschiedenen Doghouses miteinander interagieren und sich gegenseitig besuchen.

Helden auf vier Pfoten: Spin Master Paw Patrol Search & Rescue

Für alle Fans der mutigen Helfer gibt es im Februar 2026 Grund zur Freude: Passend zu den neuen Episoden von Paw Patrol Search & Rescue bringt Spin Master das neue Polizeifahrzeug von Chase in den Handel. Der Clou an diesem Einsatzwagen ist der Spoiler, der sich in eine Drohne verwandeln lässt. So könnt ihr Chase bei seinen Missionen in der Abenteuerbucht noch vielseitiger unterstützen. Licht- und Soundeffekte sorgen dafür, dass ihr euch wie mitten in der Serie fühlt.

Kreativer Smoothie-Spaß mit Kinetic Sand

Auch für die kreativen Köpfe unter euch hat Spin Master vorgesorgt. Mit dem Kinetic Sand Smoothie Mixer kreiert ihr bunte Sand-Leckereien. Ihr dürft verschiedene Farben mischen, Toppings formen und im handbetriebenen Mixer zusehen, wie faszinierende neue Muster entstehen. Der magische Sand aus Schweden schult dabei spielerisch eure Feinmotorik und lädt zu stundenlangen Rollenspielen ein.