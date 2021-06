Spielt neue Hits mit dem Steam Next Fest

Die E3 2021 ist nun vorbei, und das Steam Next Fest hilft da ein wenig aus. Spielt die neuesten Games, lest hier mehr!

Über das Steam Next Fest

Ohne eine Show, um ihre Games zu demonstrieren, haben viele Entwickler nur wenig Gelegenheit, ihre Spiele bekannt zu machen. Xbox hat eine Möglichkeit, das zu ändern, indem sie Indie-Spieldemos auf Heimkonsolen sammelt. Jetzt startet Valve seine Version davon für PC-Spiele. Das neueste Steam-Festival, Next Fest, wurde heute mit Hunderten von Demos der kommenden Spiele gestartet, um Livestreams von Playthroughs und Interviews mit Entwicklern zu testen.

Das Next Fest findet vom 16. Juni bis zum 22. Juni statt und umfasst eine Vielzahl von Spielen in einer Vielzahl von Genres. Alle enthaltenen Spiele sind kostenlos spielbar, und so findet ihr vielleicht Juwelen, die am vergangenen Wochenende nicht im Rampenlicht standen. Einige interessante Spiele, die im Fest enthalten sind, sind etwa Sable, Chasing Static, Lake, Toem und Norco. Valve veranstaltet diese Online-Festivals seit Beginn der Pandemie regelmäßig, um die Lücke von persönlichen Veranstaltungen wie der Game Developers Conference zu füllen. Eine gute Idee!