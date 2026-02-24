Spielerisch lernen und Gefühle verstehen: Die Neuheiten von Jumbo

Nach dem erfolgreichen Rebranding des „ich lerne“-Sortiments im Vorjahr bekommt die beliebte Lernspielreihe für Kinder ab 2 Jahren in diesem Jahr mit zwei elektronischen Lernspielen rund um das Thema Tiere spannenden Zuwachs für die Kleinsten. Zudem wird sie um die völlig neue Serie Moodies erweitert: Die niedlichen Figuren Calmy und Huggy sind echte Gefühlsversteher und helfen beim Kontrollieren der kindlichen Emotionen. Ebenfalls beruhigend wirkt Malen. Mit gleich fünf neuen Water Magic Neuheiten – vom Freizeitpark oder Garten über Einhörner und Haustiere bis hin zu Fußball – ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Neuheiten von Jumbo

Tierischer Lernspaß für Entdecker:innen

Für Kinder ab zwei Jahren gibt es zwei neue elektronische Highlights. Bei Muttertiere & Tierbabys unterstützt eine schlaue Löwin die kleinen Spieler:innen dabei, Tierstimmen zuzuordnen und Familienzusammenhänge in der Tierwelt zu verstehen. Parallel dazu lädt der Koala Coco zu einer Entdeckungsreise ein. Über Knöpfe an seinem Bauch dürfen eure Kinder zwischen verschiedenen Spielmodi wählen, um Farben, Namen und Fakten über Tiere kennenzulernen.

Die Moodies: Kleine Helfer für große Gefühle

Emotionale Begleitung wird mit den „Moodies“ greifbar. Wenn der Ärger mal zu groß wird, hilft Calmy: Durch Pusten in seine Richtung verändert er die Farbe und unterstützt Kinder ab drei Jahren dabei, ihre Wut aktiv zu regulieren. Ist hingegen Trost gefragt, kommt Huggy zum Einsatz. Die herzförmige Figur besitzt einen spürbaren Herzschlag, der durch Umarmungen beruhigend wirkt und ein Gefühl von Geborgenheit vermittelt. Beide Begleiter:innen sind kompakt und passen in jede Tasche, sodass ihr sie auch unterwegs problemlos nutzen könnt.

Kreativität ohne Flecken: Water Magic

Falls eure kleinen Künstler:innen gerne malen, ihr euch aber Sorgen um die Einrichtung macht, sind die neuen Water Magic Zeichenblöcke die ideale Lösung. In fünf neuen Themenwelten wie Fußball, Garten oder Einhörner können Kinder mit reinem Wasser malen. Sobald die Motive getrocknet sind, verschwinden sie und der Malspaß beginnt von vorn. Ihr dürft euch also über kreative Beschäftigung freuen, die ganz ohne Farbflecken auf Kleidung oder Möbeln auskommt.