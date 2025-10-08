Spielend schlauer – das sind die neuen ThinkFun Logikspiele

ThinkFun erweitert im Herbst 2025 sein Sortiment um drei neue Logikspiele, die Kindern spielerisch wichtige Denk- und Problemlösefähigkeiten vermitteln. Die Bandbreite reicht von actionreichem Katapultspaß über süße Kombinationsrätsel bis hin zu einem bezaubernden Kuscheltier-Setup.

Ihr könnt euch auf drei spannende Neuheiten freuen, ideal für alle, die gerne tüfteln und rätseln!

ThinkFun Herbst 2025 Lineup

Pyjama Party

Wer schläft denn da so friedlich? In Pyjama Party ordnet ihr niedlich gestaltete Kuscheltiere logisch rund um ein Kind im Bett an. Kinder ab 5 Jahren trainieren spielerisch logisches Denken, räumliches Vorstellungsvermögen und Problemlösungsfähigkeiten. Jede der Aufgaben stellt neue Anforderungen: Wo passt der Bär hin? Wer liegt lieber am Rand? Die verschiedenen Anordnungsmöglichkeiten sorgen für Abwechslung und viele Erfolgserlebnisse. Pyjama Party ist perfekt für ruhige Spielmomente mit großem Knobelfaktor.

(Ab 5 Jahren, 19,99 Euro UVP)

Crash Cats Challenge

Mit Crash Cats Challenge bringt ThinkFun ein actiongeladenes Logikspiel auf den Markt, das Köpfchen und Timing kombiniert. Euer Ziel: Ihr müsst die gelbe Crash Cat so geschickt bewegen, dass sie durch gezielte Kollision aus dem Spielfeld katapultiert wird – bis nur noch die Katze mit dem roten Helm übrigbleibt. Ihr könnt eine von 60 Herausforderungen mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad wählen. Durch Kippen der Spielfläche rutschen die Katzen und fliegen bei der richtigen Kombination in die Luft. Das Spiel fördert logisches Denken, Planung und Problemlösekompetenz. Ein cleveres Brainteaser-Highlight mit Witz und Bewegung!

(Ab 8 Jahren, 29,99 Euro UVP)

Donut Detective

Dieses Logikspiel ist perfekt für alle kleinen Ermittler:innen mit einem Faible für Süßes. In Donut Detective müssen Kinder ab 5 Jahren mithilfe von Hinweisen herausfinden, welcher Donut wohin gehört. Die 40 Aufgabenkarten führen euch von leichten bis hin zu richtig kniffligen Rätseln. Mit neun farbenfrohen Donuts und einem Spielfeld könnt ihr eure Konzentration und Problemlösefähigkeiten trainieren. Ihr dürft alleine knobeln oder gemeinsam mit Freund:innen tüfteln. Eine süße Portion Denkspaß!

(Ab 5 Jahren, 19,99 Euro UVP)