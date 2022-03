Spider-Man: No Way Home: DVD-/Blu-ray Start am 12.4.2022

Falls ihr den Kinoauftritt von Tom Holland als Spider-Man zusammen mit Benedict Cumberbatch als Steven Strange verpasst habt, so könnt ihr euch die Heimkinofassung mit dem Spider-Man: No Way Home DVD-/Blu-ray-Start ab 12.4.2022 sichern.

Worum geht’s?

Zum ersten Mal in der Filmgeschichte von Spider-Man ist die Identität unseres freundlichen Helden aus der Nachbarschaft enthüllt – was seine Pflichten als Superheld mit seinem normalen Leben in Konflikt bringt und wodurch diejenigen, die ihm am meisten am Herzen liegen, in Gefahr geraten. Als er die Hilfe von Doctor Strange in Anspruch nimmt, um sein Geheimnis wiederherzustellen, reißt dessen Zauber ein Loch in ihre Welt und setzt die mächtigsten Schurken frei, die jemals ein Spider-Man in irgendeinem Universum bekämpft hat. Jetzt ist es an Peter, seine bisher größte Herausforderung zu meistern, die nicht nur seine eigene Zukunft für immer verändern wird, sondern auch die Zukunft des Multiversums.