Spider-Man Miles Morales Tipps und Tricks zum Spinoff

In Manhattan aus Spider-Man Miles Morales gibt es viel zu entdecken! Da kann man schon einmal den Überblick verlieren. Damit ihr während der Verbrechensbekämpfung dennoch nie die Übersicht verliert, haben wir für euch ein paar Tipps und Tricks zusammengestellt. Museums-Trophäe Achtung Spoiler! Gegen Ende des Spiels muss unser Titelheld Miles ein Weltraum-Museum infiltrieren. Wie schon in The Last of Us Part II erkunden wir dieses in Spider-Man Miles Morales ebenfalls im Rahmen eines Flashbacks. Während wir gespannt die eindrucksvolle Ausstellung betrachten, haben wir außerdem die Möglichkeit eine Trophäe für unsere Sammlung zu ergattern. Hier ist Achtsamkeit geboten, kann der Trigger für diese doch leicht übersehen werden, was sie für den restlichen Spieldurchlauf unerreichbar macht. Wie euch das nicht passiert, zeigt der folgende Guide von Powerpyx.

Quest-Hilfe Gerade als Neueinsteiger in die Spider-Man-Reihe von Insomniac kann es schon einmal passieren, dass man gerade nicht weiß, was das Game gerade von einem verlangt. Anweisungen des Spiels, die uns durch Miles Morales mitgeteilt werden, können bei einer nicht ganz optimalen Audio-Abmischung schon einmal untergehen. “Was soll ich nochmal mit dem Waggon machen? Kannst du das bitte wiederholen Miles?” – so ein recht häufiger Spielauszug. Auch ich hatte hier am Anfang des Spiels zu kämpfen. Eher durch Zufall habe ich dann in so einer Situation die “Spinnen-Sinne” (R3-Button) aktiviert. Dann murmelt unser Nachwuchs-Spidey tatsächlich seine Anweisungen erneut vor sich hin. Hätte ich das mal etwas früher gewusst. Environment-Battle In Spider-Man Miles Morales werdet ihr ein um das andere Mal mit großen Gegnerhorden konfrontiert. Gerade zu Beginn eines Kampfes scheinen diese ob ihrer großen Anzahl oft übermächtig. Hier empfiehlt es sich die Umgebung schon vorab im Auge zu behalten. Fast in jeder Situation gibt es Gegenstände, die man sich zunutze machen kann. Mal steht eine Reihe von Underground-Schergen unter einem Lasten-Aufzug. Dieser kann mit einer Kombination aus L1 + R1 ebenso rasch zum Absturz gebracht werden, wie ein tonnenschweres Regal umgeworfen werden kann, vor dem 5 oder 6 Roxxon-Handlanger uns gerade ins Visier nehmen. So entledigt man sich blitzschnell gleich einmal einer großen Feind-Anzahl. Peter Parker wäre stolz auf uns.