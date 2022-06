Spezielle PS5 Insomnis Enhanced Edition ab sofort erhältlich

Meridiem Games und Path Games veröffentlichten heute eine spezielle PS5 Insomnis Enhanced Edition. Im Spiel begleitet ihr den Protagonisten von Insomnis, Joe Castevet, auf seiner Reise zum mysteriösen und unbewohnten Castevet Manor, wo er die dunklen Geheimnisse entschlüsseln muss, die tief in dem alten Anwesen verborgen sind.

Die von Meridiem Games hergestellte und vertriebene Insomnis Enhanced Edition enthält einen Spezial-Sleeve, ein Konzept-ArtBook, in dem Spieler:innen mehr über die visuelle Konzeption und den kreativen Prozess des Spiels erfahren können, sowie ein Spielkarten-Set, das in keiner Horrorfansammlung fehlen darf. Für den Vertrieb in deutschsprachigen Ländern ist astragon Entertainment zuständig.

Die Enhanced Edition für PlayStation5 sorgt zudem mit verbesserten Texturen, 4K-Auflösung, haptischen Vibrationen und atmosphärischem Sound dank DualSense 3D Audio, dynamischen Schattenverbesserungen und schnelleren Ladezeiten dank der Next-Gen-Konsolen-Engine für noch mehr Grusel.

Hier der Launch-Trailer zum Abschluss: