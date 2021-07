Space Jam: A New Legacy Kinokritik – Das Tune Squad ist zurück!

25 Jahre ist es her, dass niemand geringerer als Michael “Air” Jordan die kultigen Looney Tunes mit der Macht seines Basketball-Spiels vor der Versklavung in einem Alien-Vergnügungsparks gerettet hat. Für Space Jam: A New Legacy kam wohl nur ein Spieler in Frage: The King LeBron James. Auch die Tunes präsentieren sich diesmal zumindest zum Teil in einem anderen – nämlich 3D – Look. Ob es sich in beiden Fällen um ein Upgrade handelt, überlassen wir euch. Wir haben uns das Cartoon-/Live Action-Spektakel jedenfalls angesehen und berichten euch hier davon!

Space Jam: A New Legacy ist ab 15. Juli in Österreichs Kinos zu sehen.