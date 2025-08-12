Space Invaders: Filmumsetzung wird vorangetrieben

Fans von Space Invaders, seid bereit: Laut letzten Berichten geht an der Film-Front zum Spiel was weiter.

Zum Space Invaders-Film

Es ist ein paar Jahre her, dass wir das letzte Mal etwas über den Space Invaders-Streifen gehört haben, der angeblich in Arbeit sein soll. Man möchte meinen, dass das Projekt begraben wurde, aber dem ist nicht so! Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass die Dinge wieder vorangetrieben werden. Laut Deadline sind Ben Zazove und Evan Turner (The Out-Laws) jetzt an Bord, um den Film für Warner Bros. und New Line Cinema zu schreiben. Eine Verfilmung von Taitos klassischem Arcade-Spiel braut sich seit über einem Jahrzehnt zusammen, nachdem Warner Bros. schon 2014 die Rechte gekauft hat, um es zu einem Film zu machen.

Es wurde 2019 berichtet, dass Drehbuchautor Gregg Russo (Mortal Kombat aus dem Jahre 2021) beauftragt wurde, das Drehbuch zu schreiben, aber es scheint, dass in den Jahren seitdem einige Änderungen vorgenommen wurden. Es gibt noch kein Wort über ein Veröffentlichungsdatum oder wie es sich der Alien-Invasion-Geschichte nähern wird. Ob es eine Rundum-Welt wie in Ready Player One geben wird, oder eineinhalb Stunden nur Action bieten wird? So oder so, Videospiel-Adaptionen werden immer beliebter, so dass die Teams vielleicht versuchen, auf dieser Welle zu reiten und den Film jetzt tatsächlich zum Leben zu erwecken. Warten wir ab!