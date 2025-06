soundcore stellt die Sleep A30 vor: Mehr ANC, schlankeres Design

Mit den neuen soundcore Sleep A30 präsentiert die Audiomarke soundcore die nunmehr dritte Generation der beliebten Schlaf-Kopfhörer.

Über die soundcore Sleep A30

Das neue Modell bietet neben einem schlankeren, noch komfortableren Design eine verbesserte aktive Geräuschunterdrückung (Smart ANC) sowie eine intelligente Erkennungstechnologie gegen Schnarchen. Damit ermöglichen die Sleep A30 besonders ruhige Nächte – selbst bei lärmender Umgebung oder Schnarchen in der Umgebung. Ab heute startet die Vorbestellung exklusiv über Kickstarter. Dort können Schnellentschlossene bis zu 40 % sparen – die reguläre UVP beträgt 249,99 Euro. Ein bisschen warten müssen wir aber noch: Der offizielle Verkaufsstart bei Amazon und auf der soundcore-Webseite ist für September 2025 geplant. Die Sleep A30 setzen auf aktive Geräuschunterdrückung mit bis zu 30 Dezibel Dämpfung. Neu ist dabei die adaptive Schnarchmaskierung: Das Ladecase erkennt nächtliches Schnarchen in Echtzeit und sendet entsprechende Steuerbefehle an die Ohrhörer. Diese erzeugen daraufhin gezielte Maskierungsgeräusche – individuell angepasst auf Frequenz, Lautstärke und Muster des Schnarchens. So verschwinden nächtliche Störfaktoren, bevor sie überhaupt bewusst wahrgenommen werden. Auch das Design wurde gezielt weiterentwickelt. Es ist rund sieben Prozent schlanker als bei den Vorgängermodellen und bietet dadurch mehr Komfort – besonders für Seitenschläfer.

Die flache Bauweise reduziert den Druck des Kissens beim Schlafen auf der Seite und sorgt auch bei Bewegung dank drei Größen von Memory-Foam- und Silikon-Ohrpassstücken (je drei und vier Paar) sowie flexible Ohrflügel für perfekten Halt. In der soundcore-App stehen vielfältige, KI-optimierte Klangwelten namens Binaural-Beat-Soundscapes zur Verfügung, sie regen das Gehirn an, entspannte Gehirnwellen zu erzeugen. Alternativ lassen sich über Bluetooth 5.3 auch eigene Musik, Podcasts oder Naturklänge aus Apps wie Spotify oder YouTube Music streamen. Mit vollem Akku bieten die Sleep A30 eine Laufzeit von bis zu neun Stunden in den Ohrhörern und insgesamt 45 Stunden mit Ladecase (im lokalen Modus bei 50 Prozent Lautstärke und ANC). Sobald Schlaf erkannt wird, stoppt die Audiowiedergabe automatisch, um ungestörten Schlaf zu ermöglichen. Die tatsächliche Leistung kann je nach Nutzung variieren. Weiters gibt es automatische Schlafüberwachung inklusive Positionsverfolgung, ein wiederholbarer Alarm mit Snooze-Funktion, der nur die tragende Person weckt, sowie die „Find My Earbud“-Funktion bei Verlust der Hörer im Bett. Die Sleep A30 sind erstmals in zwei Farben erhältlich: Classic White und Mist Green. Was haltet ihr von dieser Ankündigung – wäre das etwas für euch?