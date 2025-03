soundcore Space One Test: Kopfhörer für die angenehme Ruhe

Für einem Preis von 99,99 Euro (UVP) ist so ein Kopfhörer zu haben, und die offizielle Website des Space One -Geräts verrät: Hier geht es um kein Raumfahrt-Produkt, sondern um eine äußerst angenehme Over-Ear-Lösung mit vielen gebotenen Extras. Derer gibt es wahrlich viele, wie zum Beispiel eine 2x stärkere Stimmunterdrückung für absolute Konzentration. soundcore verspricht zudem Noise Cancelling mit bis zu 98 % und bietet mitunter ein Hi-Res Audioprofil mit maßgeschneiderten dynamischen 40 mm-Audiotreibern und LDAC.

Erwartet uns mit den soundcore Space One das nächste Preis-Leistungs-Wunder? Lest hier mehr über die Kopfhörer!

Der erste Eindruck

Beim Auspacken des Space One fällt sofort das leichte Gewicht auf – vergleichbare Produkte wiegen oft deutlich mehr. Dabei leidet die Verarbeitungsqualität nicht darunter: Der Bügel hält, die Ohrhörer lassen sich gut positionieren, und die weichen Ohrpolster laden gleich zum sofortigen Aufsetzen ein. Beim Design hat der Hersteller einen erfreulich dezenten Weg gewählt. Während manche Unternehmen auf auffällige Farben oder übergroße Logos setzen, gibt sich soundcore im Vergleich direkt zurückhaltend.

Die Bedienelemente sind wie folgt angebracht: An der linken Ohrmuschel befinden sich der USB-C-Anschluss zum Laden, die 3,5-mm-Buchse für kabelgebundenes Hören und der ANC-Knopf. Rechts findet ihr die Lautstärkeregelung und den Wiedergabe/Pause-Knopf. Funktional und übersichtlich – genau so soll es sein! Der soundcore Space One lässt sich flach zusammenlegen, womit er sich als sehr transportfreundlich erweist. Binnen Sekunden stellt ihr die Größe über den ausziehbaren Bügel ein, was einfach und intuitiv funktioniert.

Koppeln und die soundcore-App

Normalerweise reicht es, den Space One via Bluetooth zu koppeln, aber da geht noch mehr. Die soundcore-App übernimmt danach die Feinjustierung: Der Equalizer bietet nicht nur vorgefertigte Profile für verschiedene Musikgenres, sondern lässt euch auch eigene Klangprofile erstellen. Besonders spannend zum Ausprobieren ist das HearID-Feature: Nach einem kurzen Hörtest erstellt die App ein personalisiertes Klangprofil, das auf euer individuelles Hörvermögen zugeschnitten ist. Die Steuerung des ANC erfolgt entweder über den Kopfhörer oder über die App.

Softwareseitig könnt ihr zwischen verschiedenen Stufen wählen und einstellen, ob ihr via Knopfdruck zwischen zwei oder drei Modi durchwechselt. Ein nettes Extra ist die Funktion „Sichere Lautstärke“, mit der ihr ein Lautstärkelimit festlegen könnt – praktisch, wenn ihr auf euer Gehör achten wollt. Die Möglichkeit, die Tastenbelegung anzupassen, ist ebenfalls vorhanden und funktioniert intuitiv. Auch Firmware-Updates gibt es, und zum Testzeitpunkt im März 2025 lief auf dem soundcore Space One die Version 05.87 – mit dieser hatte ich absolut keine Probleme!

Der Klang des Space One

Der erste Eindruck ist als beeindruckend zu bezeichnen. Angesichts des Preises hatte ich keine Wunder erwartet, wurde aber positiv überrascht. Der Space One liefert einen kräftigen, vollen Klang mit betonten Bässen. Allerdings wirken diese je nach Song etwas übertrieben und können die Mitteltöne regelrecht überlagern. Hier kann dann aber der Equalizer eingreifen und regulieren – unter dem Strich stellt ihr das Gerät einmal auf eure Präferenzen ein, und dann habt ihr den perfekt auf euch abgestimmten Klang. HearID hilft dabei enorm!

So oder so, der soundcore Space One schlägt sich prächtig: Stimmen kommen schön zur Geltung, und die Höhen werden gut abgebildet. Auch bei den Bässen kann das Gerät gut mitspielen, nur bei höheren Lautstärken geht es drunter und drüber, dann mischen sich die Tonspuren gern. Insgesamt bringt der Kopfhörer einen ordentlichen Sound an eure Ohren, der sich dank App-Equalizer nach euren Wünschen anpassen lässt. Zusätzlich könnt ihr dank LDAC-Unterstützung auch Hi-Res-Audio streamen, sofern euer Smartphone diesen Codec unterstützt.

Wie steht’s um das ANC?

Der Space One kommt mit fünf ANC-Stufen, die sich in der App anpassen lassen. Die Wirkung ist für diese Preisklasse beeindruckend: Konstante Geräusche wie Lüftungsanlagen oder Zugfahrten werden zuverlässig gedämpft, und auch Stimmen aus der Umgebung werden merklich reduziert. Mit der Behauptung, bis zu 98 % der Umgebungsgeräusche zu filtern, schießt der Hersteller vielleicht etwas über das Ziel hinaus, aber im Alltag macht sich das ANC definitiv bemerkbar. Zusätzlich gibt es einen Transparenzmodus, der Umgebungsgeräusche durchlässt.

In der soundcore-App gibt es beim Space One auch die Option, dass, wenn ihr sprecht, die Musik kurz zurückgenommen wird, bis ihr zu reden aufhört. Das hilft gerade bei Umgebungen, bei denen ihr öfters mal zwischendurch kurz angesprochen werdet, ziemlich gut – so müsst ihr nicht ständig an eure Kopfhörer fassen. Das ANC erledigt seine Aufgabe grundsätzlich sehr gut und je nach Einstellung so, wie ihr es wünscht. Ein leichtes Grundrauschen ist in allen Fällen zu hören, wenn keine Musik läuft – das kennen wir aber auch von deutlich teureren Modellen.

Der Space One im Alltag

Im Alltag erweist sich das Modell wie auch alle anderen Lösungen des Herstellers als verlässlicher Begleiter. Der Kopfhörer wiegt so wenig, dass ihr ihn stundenlang tragen könnt, ohne dass er unangenehm wird. Die Ohrpolster passen sich eurem Kopf gut an, und das leichte Kopfband verteilt den Druck gleichmäßig. Außerdem ist auch die Wahl der verbauten Materialien beim Space One sehr clever gelungen – ich finde, es ist ein genialer Kompromiss zwischen Verarbeitungsqualität und geringem Gewicht. Auch nach mehreren Stunden gibt es keine Druckstellen, keine Ohrenschmerzen oder sonst irgendetwas – das ist bemerkenswert für diese Preisklasse.

Ansonsten ist alles nur eine Sache der Einstellung innerhalb der oben bereits beschriebenen soundcore-App. Ob ihr euch nun selbst hören wollt oder nicht, ob ihr das ANC selbst regulieren möchtet oder auf eine Automatik vertraut – alles ist euch überlassen. Ich persönlich bin ein Fan des HearID-Equalizers, der meinem Empfinden nach noch eine Stufe über der soundcore signature-Einstellung steht. Hier gilt einfach: Ausprobieren und herum einstellen, ihr könnt nichts falsch machen – und da Klang immer etwas Subjektives ist, muss das Klangerlebnis unter dem Strich für euch passen. Dieses Gerät macht das Experimentieren jedenfalls äußerst einfach!

soundcore Space One: Die Technik

Die offizielle Website des Kopfhörers fasst es rasch zusammen: Das Produkt bietet dank seiner verbesserten Geräuschunterdrückungsstruktur eine bis zu zwei Mal stärkere Stimmunterdrückung. Das 8° schwebende Achsendesign sorgt für eine leichte Anpassung beim Tragekomfort, und bis zu dreifach so vielen Details könnt ihr mit dem Hi-Res Audio-Standard aus den Medien herauskitzeln. Dabei sorgt das Space One dafür, dass ihm nie die Puste auszugehen scheint – bei bis zu 40 Stunden Laufzeit mit ANC und bis zu 55 Stunden ohne ANC braucht ihr kein Ladekabel mitführen. Komplett aufgeladen ist das Produkt übrigens in etwa zwei Stunden.

Drei Mikrofone lokalisieren und verstärken eure Stimme für klare Anrufe in jeder Umgebung, egal, wie hoch der Geräuschpegel rund um euch herum ist. Dank Bluetooth 5.3-Standard könnt ihr auch zwei Geräte gleichzeitig mit dem Space One-Kopfhörer verbunden lassen, und in der soundcore-App lässt sich diese Multipoint-Verbindung auch bequem einstellen. Die Abmessungen des Produkts betragen 170 x 190 x 90 mm, und neben dem Gerät sind noch eine wasserdichte Reisetasche zur Aufbewahrung, ein AUX-Kabel sowie ein USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten.

Im Vergleich zum Space One Pro

Natürlich stellt man sich bei einem Produkt wie dem Anker soundcore Space One die Frage: Was sind die Unterschiede zum anderen, hauseigenen Gerät, namentlich dem Anker soundcore Space One Pro? Dieser Frage gehen wir in diesem Absatz nach. Zuallererst muss man natürlich den Preis thematisieren: Während das Standardmodell 99,99 Euro (UVP) kostet, verlangt soundcore für das Pro 199,99 Euro (UVP). Doppelt so viel – ist daher die stärkere Variante auch gleich zweimal so gut? Die Antwort, wie so oft, ist etwas vielschichtiger, dem gehen wir nach. Jedenfalls leistet die soundcore-App mehr beim Pro und bietet euch mehr Möglichkeiten an.

Baulich ist das Pro ähnlich geartet, vielleicht ein wenig wertiger, und auf alle Fälle faltbar. Es lässt sich also kleiner machen und dabei besser verstauen! Gleichzeitig bietet es auch eine leicht erhöhte Akkulaufzeit, und sowohl das ANC (feiner abgestuft und mächtiger), der Klang (mehr Klangbühne, verzerrungsfrei und Dolby Atmos) sowie vier Mikrofone statt drei – das können Angerufene schon bemerken. Die Schnellladefunktion ist ebenfalls praktisch – beim Space One reichen 5 Minuten am Ladekabel für 4 Stunden Musikgenuss, beim Pro erreicht ihr damit sogar 8 Stunden! Ihr seht schon: Zwar gebt ihr da mehr Geld aus, bekommt aber auch mehr dafür.