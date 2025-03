soundcore Space One Pro Test: Oberklasse-Sound im mittleren Preisbereich

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Website des Produkts : Hier wird uns das Schlagwort Unfold to Go präsentiert, und auch fortschrittliches Noise Cancelling. Nicht übel – und worauf ist der Hersteller sonst noch stolz? Die FlexiCurve-Struktur ist dafür verantwortlich, dass die Space One Pro -Lösung um 50 % kleiner wird – einmal zusammenfalten halbiert den benötigten Platz. Zudem wird das exklusive, vierstufige ANC-System hervorgehoben: Es soll in Echtzeit Umgebungsgeräusche herausfiltern können. Das ist aber noch nicht alles!

Willkommen, Space One Pro

Der Kopfhörer ist entweder in Tiefschwarz oder Cremeweiß erhältlich, und ich muss sagen: Das ist mal Qualität. Er wirkt robust, ist aber dennoch leicht, und die Textilien wie beim Kopfbügel oder bei den Ohrpolstern sind echt gut gelungen. Vor allem das weiche Kunstleder wirkt besonders angenehm und lädt zum längeren Tragen ein! Die Bedienelemente sind wie beim regulären Modell angeordnet: An der linken Ohrmuschel befinden sich der USB-C-Port, die 3,5-mm-Buchse für kabelgebundenes Hören und der ANC-Knopf. Rechts sind Lautstärkeregelung und Play/Pause beheimatet.

Die Faltmechanik des Space One Pro beeindruckt sofort. Mit wenigen Handgriffen ist der Kopfhörer zusammengefaltet und passt problemlos in jede Tasche. Weiters stellt ihr die Größe über den ausziehbaren Kopfbügel ein, kinderleicht und in Sekundenschnelle. Abgesehen davon gibt es transparente Aufkleber auf dem Gerät: Wenn ihr diese abzieht, so wirkt das Produkt gleich noch wertvoller und edler. Während die Ohrpolster richtig angenehm sind, bleiben die Steuerungsteile links und rechts angenehm kühl – das versprüht gleich hochwertigen Esprit bei der Nutzung.

Koppeln und die soundcore-App

Normalerweise reicht es, den Space One Pro via Bluetooth zu koppeln, aber da ist noch mehr. Die soundcore-App übernimmt die Feinjustierung: Der Equalizer bietet nicht nur vorgefertigte Profile für verschiedene Musikgenres, sondern lässt euch auch eigene Klangprofile erstellen. Besonders spannend zum Ausprobieren ist das HearID-Feature: Nach einem kurzen Hörtest erstellt die App ein personalisiertes Klangprofil, das auf euer individuelles Hörvermögen zugeschnitten ist. Die Steuerung des ANC-Modus erfolgt entweder über den Kopfhörer oder über die App.

Softwareseitig könnt ihr zwischen verschiedenen Stufen wählen und einstellen, ob ihr via Knopfdruck zwischen zwei oder drei Modi durchwechselt. Ein nettes Extra ist die Funktion „Sichere Lautstärke“, mit der ihr ein Lautstärkelimit festlegen könnt – praktisch, wenn ihr auf euer Gehör achten wollt. Die Möglichkeit, die Tastenbelegung anzupassen, ist ebenfalls vorhanden und funktioniert intuitiv. Auch Firmware-Updates gibt es, und zum Testzeitpunkt im März 2025 lief auf dem soundcore Space One Pro die Version 3.36 – mit dieser hatte ich absolut keine Probleme!

So klingt der Space One Pro

Was bringt das Produkt nun auf die Audio-Straße? Der Space One Pro zeigt hier seine Qualitäten. Soundmäßig ist alles sehr ausgewogen, wobei die Triple-Composite-Treiber für eine grandiose Differenzierung zwischen den Frequenzbereichen sorgen. Der Bass ist vorhanden und kräftig, aber er übertönt nicht die restlichen Frequenzen. Besonders bei fordernden Instrumentalstücken macht sich das bemerkbar – bei einem Klavierstück von Ludovico Einaudi kann man jede Note klar wahrnehmen, und selbst bei hohen Lautstärken bleibt der Klang sauber.

Bei Popmusik mit vokalem Fokus wie Adele oder Ed Sheeran zeigt der Space One Pro-Kopfhörer seine Stärken. Stimmen kommen schön zur Geltung, und die Höhen werden gut abgebildet. Sehr auffällig ist auch die Räumlichkeit – die Instrumente scheinen von unterschiedlichen Positionen zu kommen, das ist schon eine gute Sache! Auch, wenn es zu Heavy Metal oder ins Elektro-Genre geht, ist es dem Gerät nie zu viel. Ein klarer Vorteil hierbei: Dank LDAC-Unterstützung könnt ihr Hi-Res-Audio streamen, sofern euer Smartphone diesen Codec unterstützt.

Über das ANC-Feature

Es funktioniert! Konstante Geräusche wie Lüftungsanlagen oder Zugfahrten werden zuverlässig gedämpft, und auch Stimmen aus der Umgebung werden merklich reduziert. Mit der Behauptung, bis zu 98% der Umgebungsgeräusche zu filtern, schießt der Hersteller vielleicht etwas über das Ziel hinaus, aber im Alltag macht sich das ANC definitiv bemerkbar. Der Space One Pro brilliert dabei mit seinem vierstufigen Noise-Cancelling-System. Besonders beeindruckend ist der adaptive Modus, der die Umgebung analysiert und die ANC-Stärke automatisch anpasst. In der Praxis funktioniert das hervorragend, ganz ohne euer Zutun.

Weiters gibt es zusätzlich einen Transparenzmodus, der Umgebungsgeräusche durchlässt. Zudem gibt es Easy Chat, das ist praktisch, wenn ihr kurz mit jemandem sprechen oder eine Durchsage hören wollt, ohne die Kopfhörer abzunehmen. Ein leichtes Grundrauschen zu hören, wenn keine Musik läuft – das kennen wir aber auch von deutlich teureren Modellen. Im Normalfall hört ihr Musik oder sonstige Medien mit aktiviertem ANC: Dann ist das Feature perfekt gelungen, ohne irgendwie Druck auf eure Ohren auszuüben. Zudem gibt es Dolby-Sound-Effekt für Raumklang und den Sidetone-Modus, damit ihr euch selbst hört. Da bleiben keine Wünsche offen!

Der Space One Pro im Alltag

Im Alltag erweist sich das Modell wie auch alle anderen Lösungen des Herstellers als verlässlicher Begleiter. Der Kopfhörer wiegt so wenig, dass ihr ihn stundenlang tragen könnt, ohne dass er unangenehm wird. Die Ohrpolster passen sich eurem Kopf gut an, und das leichte Kopfband verteilt den Druck gleichmäßig. Beim Space One Pro kommt zusätzlich der druckentlastende Kopfbügel zum Einsatz, der für noch mehr Komfort sorgt. Auch nach mehreren Stunden gibt es keine Druckstellen, keine Ohrenschmerzen oder sonst irgendetwas – das ist bemerkenswert für diese Preisklasse.

Ansonsten ist alles nur eine Sache der Einstellung innerhalb der oben bereits beschriebenen soundcore-App. Ob ihr euch nun selbst hören wollt oder nicht, ob ihr das ANC selbst regulieren möchtet oder auf eine Automatik vertraut – alles ist euch überlassen. Ich persönlich bin ein Fan des HearID-Equalizers, der meinem Empfinden nach noch eine Stufe über der soundcore signature-Einstellung steht. Hier gilt einfach: Ausprobieren und herum einstellen, ihr könnt nichts falsch machen – und da Klang immer etwas Subjektives ist, muss das Klangerlebnis unter dem Strich für euch passen. Dieses Gerät macht das Experimentieren jedenfalls äußerst einfach!

Die Technik des Space One Pro

Ein direktes Datenblatt mit Spezifikationen zum Produkt bietet Anker bzw. soundcore nicht an, aber man kann sich die Einzelheiten schnell selbst zusammenreimen. Ganz groß hervorgehoben wird die FlexiCurve-Struktur, dank der die Größe halbiert wird – so kann man Zusammenklappen auch beschreiben! Für den Klang ist der Triple-Composite-Treiber verantwortlich, der unter 3 % Total Harmonic Distortion (THD) bleibt. Ausdauernd ist der Space One Pro zudem, denn er bietet bis zu 40 Stunden mit aktiviertem ANC und bis zu 60 Stunden ohne ANC – ein ganz starker Wert!

Sollte dem Kopfhörer mal tatsächlich der Saft komplett ausgehen, so reichen etwa zwei Stunden an der Steckdose. Denn dann ist der soundcore Space One Pro wieder von Null auf Hundert aufgeladen, auch das ist sehr gut. Vier Mikrofone füttern einen KI-Algorithmus, der neben Windgeräusch-Unterdrückung eure Stimme auch hervorhebt und allen Angerufenen recht gut präsentiert. Natürlich hat der ganze Software-Zauber eine Grenze, aber für ein Gerät ohne Schwanenhals-Mikrofon sind die Ergebnisse wirklich sehr gut gelungen.

Im Vergleich zum Space One

Natürlich stellt man sich bei einem Produkt wie dem Anker soundcore Space One Pro die Frage: Was sind die Unterschiede zum anderen, hauseigenen Gerät, namentlich dem Anker soundcore Space One? Dieser Frage gehen wir in diesem Absatz nach. Zuallererst muss man natürlich den Preis thematisieren: Während das Standardmodell 99,99 Euro (UVP) kostet, verlangt soundcore für das Pro 199,99 Euro (UVP). Doppelt so viel – ist daher die stärkere Variante auch gleich zweimal so gut? Die Antwort, wie so oft, ist etwas vielschichtiger, dem gehen wir nach. Jedenfalls leistet die soundcore-App mehr beim Pro und bietet euch mehr Möglichkeiten an.

Baulich ist das Pro ähnlich geartet, vielleicht ein wenig wertiger, und auf alle Fälle faltbar. Es lässt sich also kleiner machen und dabei besser verstauen! Gleichzeitig bietet es auch eine leicht erhöhte Akkulaufzeit, und sowohl das ANC (feiner abgestuft und mächtiger), der Klang (mehr Klangbühne, verzerrungsfrei und Dolby Atmos) sowie vier Mikrofone statt drei – das können Angerufene schon bemerken. Die Schnellladefunktion ist ebenfalls praktisch – beim Space One reichen 5 Minuten am Ladekabel für 4 Stunden Musikgenuss, beim Pro bekommt ihr damit sogar 8 Stunden! Insgesamt wird klar: Ihr gebt zwar mehr Geld aus, bekommt aber auch mehr dafür.