soundcore nebula P1 Test: Revolution im Heimkinobereich

Um euch einen noch besseren Eindruck von der Wertigkeit und dem ersten Kontakt mit dem Gerät zu verschaffen, schaut euch am besten das folgende Unboxingvideo an.

Bevor wir uns die Leistung im Detail anschauen, werfen wir einen Blick darauf, was euch beim Auspacken erwartet. Der nebula P1 kommt in einer stabilen und ansprechenden Verpackung zu euch nach Hause. Neben dem eigentlichen Projektor, der bereits mit den zwei magnetisch angedockten Lautsprechern bestückt ist, findet ihr ein hochwertiges USB-C zu USB-C-Kabel und ein passendes USB-Netzteil für die Stromversorgung in der Schachtel. Besonders erfreulich ist, dass soundcore auch an eine intuitiv gestaltete Fernbedienung gedacht hat, die teilweise beleuchtet ist – ein Segen für alle Cineast:innen, die im Dunkeln nicht nach den Tasten suchen möchten. Sogar die passenden AAA-Batterien liegen bei, damit ihr sofort loslegen dürft – ein klarer Pluspunkt!

Die Welt der portablen Projektion hat in den letzten Jahren einen gewaltigen Sprung gemacht, doch während viele Geräte entweder nur klein oder nur hell sein wollen, geht soundcore mit dem nebula P1 einen völlig neuen Weg. In meinem ausführlichen soundcore nebula P1 Test erfahrt ihr, warum das weltweit erste modulare Entertainmentsystem mit abnehmbaren Lautsprechern genau das Gadget sein könnte, auf das viele gewartet habt.

Ein neues Kapitel für das mobile Heimkino

Wenn ihr das Entertainmentsystem zum ersten Mal in den Händen haltet, fällt sofort das ungewöhnliche, modulare Design auf. Mit einem Gewicht von rund 2,38 Kilogramm ist er massiv genug, um stabil zu stehen, aber dank des praktischen Tragegriffs auch leicht genug, um ihn problemlos von Raum zu Raum oder mit in den Garten zu nehmen. Und das Beste an dem Ganzen sind die zwei abnehmbaren Lautsprecher – dazu später mehr.

Unter der Haube steckt Technik, die sich sehen lassen kann. Das Herzstück bildet eine langlebige 4-LED-Lichtquelle, die euch über Jahre hinweg jeden Abend Filme schauen lässt. Die native Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln sorgt dabei für ein knackig scharfes Bild, das auch bei Projektionsgrößen über 100 Zoll noch gut aussieht – laut Hersteller sind bis zu 180 Zoll möglich (hier wird allerdings auch empfohlen, dies nur in einer vollständig dunklen Umgebung zu nutzen. Mit einer Helligkeit von 650 ANSI Lumen ist der Beamer optimal für abgedunkelte Räume oder laue Sommerabende in der Dämmerung gerüstet. Ein Projektionsverhältnis von 1.2:1 ermöglicht es euch zudem, bereits aus etwa 2,66 Metern Entfernung eine beeindruckende 100-Zoll-Leinwand zu füllen.

Die Audio-Revolution: Ton, wo er hingehört

Das absolute Highlight in meinem nebula P1 Test sind ohne Zweifel die abnehmbaren Lautsprecher. Fast jeder portable Beamer hat das gleiche Problem: Der Ton kommt von dort, wo das Gerät steht – also meist hinter oder neben euch. Das wirkt unnatürlich, da das Bild vor euch ist. soundcore löst dieses Problem genial. Die beiden 10-Watt-Lautsprecher lassen sich einfach vom Gehäuse lösen und frei im Raum positionieren. Ihr dürft sie also direkt links und rechts neben eurer Projektionsfläche aufstellen.

Dank einer extrem latenzarmen Funkverbindung mit weniger als 50 Millisekunden Verzögerung bleibt der Ton immer perfekt synchron zum Bild. Die Boxen verfügen über einen eigenen Akku, der bis zu 20 Stunden durchhält. Das ist besonders praktisch, wenn ihr sie tagsüber einfach als eigenständige Bluetooth-Lautsprecher für eure Musik nutzen wollt. Sie sind zudem nach IP54 geschützt, was sie unempfindlich gegenüber Staub und Spritzwasser macht – ideal für die nächste Poolparty oder den Campingausflug.

Bildqualität und smarte Einrichtung

Was die visuelle Performance angeht, überzeugt der nebula P1 mit lebendigen Farben und einer hohen Farbtreue. Dank der Abdeckung von 124 Prozent des Rec. 709 Farbraums wirken Naturaufnahmen und Animationsfilme besonders satt. In einem leicht abgedunkelten Schlafzimmer oder Wohnzimmer entfaltet der Beamer seine volle Pracht und liefert ordentliche Schwarzwerte für ein LED-Gerät dieser Klasse.

IEA 4.0: Autopilot bei der Beamer-Einrichtung

Der frustrierendste Teil bei Projektoren ist traditionell das Setup: Ausrichten, Trapezkorrektur, Fokussieren. Dieses Gerät jedoch verspricht, diese Komplexität vollständig zu eliminieren, und es liefert in weiten Teilen auch ab. Der integrierte Doppelarm-Gimbal erlaubt es euch, den Projektionswinkel um bis zu 130 Grad zu verstellen. Ihr dürft das Bild also sogar direkt an die Decke werfen, während ihr entspannt im Bett liegt.

Die IEA 4.0 ntelligenz umfasst mehrere Funktionen im Detail: Der Projektor nutzt Echtzeit-Autofokus Trapezkorrektur, um das Bild blitzschnell scharf und rechteckig zu machen. Hinzu kommen die automatische Hindernisvermeidung, die das Bild bei Objekten im Weg anpasst. Es eliminiert die lästige Setup-Prozedur, die man von älteren Beamern kennt. Die Geschwindigkeit und Flexibilität, mit der ihr euer Heimkino von einer Wand oder Decke zur nächsten verlegen könnt, ist beeindruckend. Dieses vollautomatische Readjusting ist super praktisch und mittlerweile ein Grundfeature, das von Beamern verlangt wird.

Grenzenloses Streaming und Gaming ohne Verzögerung

Auf der Softwareseite setzt soundcore auf Google TV, was eine flüssige und moderne Bedienung garantiert. Der große Vorteil für euch: Der nebula P1 ist offiziell Netflix-zertifiziert. Ihr müsst also keine komplizierten Umwege gehen, sondern dürft eure Lieblingsserien direkt über die vorinstallierte App genießen. Natürlich stehen euch über den Google Play Store auch tausende andere Apps wie Disney+, Prime Video, YouTube, Joyn, aber auch lokale Mediatheken wie von ORF, ServusTV oder ZDF zur Verfügung.

Auch Gamer:innen kommen voll auf ihre Kosten. Über den HDMI 2.1 Anschluss und den dedizierten Game Mode erreicht der Beamer eine Eingabeverzögerung von unter 10 Millisekunden. Das macht ihn zur perfekten mobilen Station für eure Konsole. Dass der Projektor selbst keinen internen Akku hat, ist angesichts der hohen Lichtleistung ein logischer Kompromiss. Ihr dürft ihn jedoch problemlos mit einer leistungsstarken Powerbank oder einer Powerstation über USB-C betreiben, wenn ihr fernab jeder Steckdose einen Kinoabend plant.